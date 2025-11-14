Más Información

El Festival de Música de Morelia celebra su edición 37 con América como eje temático

El Festival de Música de Morelia celebra su edición 37 con América como eje temático

Hitler habría tenido una condición de desarrollo sexual, según reciente documental

Hitler habría tenido una condición de desarrollo sexual, según reciente documental

"Reconozco en los jóvenes que se movilizarán el sábado voluntad de saber": José Ramón Cossío, exministro de la SCJN

"Reconozco en los jóvenes que se movilizarán el sábado voluntad de saber": José Ramón Cossío, exministro de la SCJN

Incendio en Teotihuacan no alcanzó estructuras arqueológicas: INAH

Incendio en Teotihuacan no alcanzó estructuras arqueológicas: INAH

Cuentan la historia del Estadio Azteca

Cuentan la historia del Estadio Azteca

“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara

“La lógica del humor”, muestra de Junco, uno de los grandes caricaturistas españoles, en la XV Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara

El susto que provocó el influencer Johnson Wen, conocido como , al lanzarse sobredurante la premier de "Wicked" en Singapur, no quedó solo en un momento incómodo: ahora enfrenta la posibilidad real de ir a la cárcel.

El creador de contenido fue acusado formalmente por "alterar el orden público" tras el incidente ocurrido en la alfombra amarilla del evento realizado en Universal Studios.

Singapur es conocido por su estricta aplicación de las leyes de orden público, por lo que Wen, quien tiene la intención de declararse culpable, podría enfrentar una multa de hasta 2 mil dólares singapurenses (alrededor de 28 mil 219 pesos mexicanos) y/o una pena de hasta tres meses de prisión.

Lee también:

Próximamente se dará a conocer su situación legal, de acuerdo con BBC News.

Por su parte, la Policía de Singapur confirmó que el arresto se produjo en el lugar del evento y que el acusado fue liberado una hora después, aunque permanece bajo investigación.

¿Qué sucedió en la premier de Wicked en Singapur?

El australiano de 26 años protagonizó un video viral en el que se le observa saltando una barricada mientras Ariana Grande saludaba a sus fanáticos y se abalanza sobre ella. En las imágenes, publicadas incluso por el propio Wen, aparece también la actriz Cynthia Erivo, coprotagonista de Grande, interviniendo para alejarlo y protegerla, mientras el personal de seguridad detiene al hombre y lo retira del lugar.

Lee también:

Wen está vinculado a otras celebridades

El influencer Pyjama Man suele publicar contenido relacionado con sus intentos de acercarse a celebridades durante estrenos e incluso en conciertos. En ocasiones anteriores ha subido al escenario con artistas como Katy Perry en Sídney, The Weeknd y The Chainsmokers.

Generalmente, Wen se acerca a abrazarlos mientras sonríe al público, aunque las celebridades suelen reaccionar con incomodidad. Además, documenta todo el proceso y lo acompaña con textos en los que asegura estar agradecido por haber podido acercarse a los artistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Prima de Kate Middleton revela cómo es vivir dentro de la familia real: “un infierno, una forma de tortura”. Foto: EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Prima de Kate Middleton revela cómo es vivir dentro de la familia real: “un infierno, una forma de tortura”

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor. Foto: AP / AFP

“No respeta los límites”: Jennifer Lopez desata la ira de la esposa de Matt Damon por mostrarse ‘muy cariñosa’ con el actor

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’. Foto: AFP

Bella Thorne conquista México con glamoroso vestido rojo de escote ‘keyhole’

Elizabeth Hurley. Foto: AFP

Elizabeth Hurley se luce en impactante bikini naranja a los 60 años y “roba miradas”

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'. Foto: EFE

“Se ven muy actuados”: Critican a Ángela Aguilar por convivir con fans en encuentros 'planeados'

[Publicidad]