La llamada ola coreana no solo conquistó las pantallas con sus dramas y la música del K-pop, también abrió la puerta para que estrellas de Asia lleguen a Latinoamérica. Entre ellas se encuentra Park Bo-gum, actor que alcanzó fama internacional con y que ya generó expectativa en su primera visita a México.

El actor tuvo su primera parada en Monterrey con la gira Be With You, realizada el miércoles 16 de septiembre en la Arena Monterrey, donde se mostró cercano y carismático con sus admiradores.

En redes sociales circularon videos del momento en que Park lució un sombrero vaquero, ondeó una bandera mexicana e incluso permitió que algunas fanáticas subieran al escenario para interactuar con él. También fue recibido con entusiasmo en el aeropuerto.

Ahora, el histrión viajará a la Ciudad de México.

¿Cuándo se presentará Park Bo-gum en CDMX?

El artista subirá al escenario del Auditorio Nacional el viernes 19 de septiembre, donde demostrará sus talentos.

¿Aún hay boletos disponibles?

Puedes encontrar boletos en Ticketmaster, con precios que van de 900 a los 1,800 pesos más cargos, aunque los paquetes VIP, con un costo de 4,867.75 (sin cargos), ya se agotaron.

¿Quién es Park Bo-gum?

Nacido el 16 de junio de 1993 en Seúl, Corea del Sur, Park Bo-gum debutó en 2011 y pronto demostró su versatilidad en distintos papeles.

Es el menor de tres hermanos, creció rodeado de música y aprendió a tocar el piano, además de formar parte del coro de su iglesia. Su nombre, que significa “espalda preciosa”, simboliza el milagro de su nacimiento, pues su madre había sido diagnosticada con infertilidad.

Su primera participación en cine fue con "Blind", y poco después llegaron papeles que lo consolidaron. Su gran despunte se dio con "Love in the Moonlight", un drama histórico romántico que le ganó el cariño del público, seguido de producciones como "Reply", "Encounter" (2018) y "Record of Youth" (2020).

Este año regresó con "Si la vida te da mandarinas", una historia ambientada en la isla de Jeju.

El proyecto se posicionó entre los 10 más vistos a nivel global, y en cuestión de días ocupaba la primera posición en 13 países, ,especialmente en Asia, mientras que en México alcanzó el número dos, según datos de Netflix. La serie, estrenada el 7 de marzo de 2025, cuenta con 16 episodios divididos en cuatro volúmenes y abarca desde la década de 1950 hasta la actualidad.

Su faceta como cantante

A sus 32 años, Park Bo-gum tampoco ha dejado de lado la música. Su debut oficial fue con el sencillo "My Person", incluido en el soundtrack del drama "Love in the Moonlight".

