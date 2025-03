En la Corea del Sur de los años 60, en una isla que aún carga con el eco de la guerra y mira con cautela el cambio, una joven desea algo más que lo que el mundo espera de ella: escribir, imaginar, ser libre.

Así comienza Si la vida te da mandarinas, la nueva serie coreana de Netflix donde el amor, la poesía y la rebeldía se entrelazan con el pulso de una época en transformación.

Protagonizada por IU y Park Bo-gum, la serie sigue a dos personajes que viven en Jeju, una región rural de la Corea de posguerra: ella, una joven que busca abrirse camino fuera de lo convencional; él, un hombre reservado que la acompaña con firmeza.

Para sus protagonistas, la transformación de los personajes es una buena metáfora de lo que vivió el país asiático en un momento decisivo, en el que dejó atrás la posguerra y sentó las bases de la nación que hoy es un referente.

“La serie equilibra la nostalgia del pasado y la modernidad del presente”, reconoce IU en entrevista.

“Es como un río que fluye, accesible para todas las generaciones. Cuando vi el resultado final, me sorprendió cómo incluso los aspectos más marcados de la época se sienten cercanos y universales”.

Uno de ellos es el paso del tiempo, no sólo reflejado en la vida de Ae-sun y Gwan-sik, los personajes centrales, sino en los espacios que habitan: paisajes que cambian, rutinas que se transforman, pueblos tradicionales que comienzan a convivir con nuevos modos de vida más modernos.

“Nuestra serie representa la vida a través de cuatro estaciones, mostrando momentos de alegría, desesperanza y esperanza. Lo interesante es cómo el tiempo no sólo avanza, sino que se repite, recordándonos que ninguna etapa de la vida es más valiosa que otra. La vida sigue su curso, y debemos vivirla con esa conciencia”, comenta la actriz.

La serie fue escrita por Lim Sang-choon, guionista de When the camellia blooms y Fight for my way, y dirigida por Kim Won-suk, conocido por dramas como My mister, Signal y Misaeng.

El equipo apostó por una narrativa que sigue el paso del tiempo y muestra cómo los vínculos cambian junto con el entorno.

“A veces la risa es seguida por lágrimas, y otras veces el dolor da paso a la alegría”, explica Park Bo-gum.

“Creo que en las distintas etapas de la vida es importante mirarnos a nosotros mismos y a quienes nos rodean, para que ningún invierno frío congele las demás estaciones de nuestra existencia. Espero que, al ver nuestra serie, el público sienta el mensaje y que la calidez de la primavera llegue a sus corazones”.

Para el equipo, plasmar la identidad de los personajes es uno de los desafíos, junto con el viaje visual que muestra cómo los pueblos tradicionales convivían con el cambio y cómo la juventud buscaba su identidad en un país en franca transformación.

“Desde el primer momento, todo estaba escrito de manera brillante, y nuestro trabajo fue asegurarnos de comprender y transmitir esa visión. Sin embargo, creo que el elenco, especialmente IU con su interpretación de Ae-sun, logró llevar más allá lo que estaba en el guion”, dice Park Bo-gum respecto a su colega.