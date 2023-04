El enorme gesto de Sarah Paulson con Pedro Pascal antes de la fama y el éxito

Durante muchos años la prensa ha asegurado que Pedro Pascal y la actriz Sarah Paulson comparten más que una bonita amistad. Sin embargo, ambos artistas se han encargado de desmentir ese rumor en varias oportunidades.

Recientemente Sarah Paulson brindó una entrevista, y en la mis habló sobre cómo conoció a Pedro Pascal y sobre cómo ha cambiado la vida del actor chileno tras el éxito de “The Mandalorian” y de “The Last Of Us”.

¿Cómo se conocieron Paulson y Pascal?

Ambos se conocieron por primera vez en 1993 cuando Pedro Pascal llegó a Nueva York para estudiar en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York.

"Íbamos a ver películas todo el tiempo en esos años y nos perdíamos tanto en ellas", recordó Paulson, y agregó: "Puedes llenar los espacios en blanco sobre el por qué de eso como quieras, pero creo que había cosas de las que queríamos escapar mental, emocional y espiritualmente”.

Sarah Paulson. Fuente: Instagram @mssarahcatherinepaulson

Luego Pascal se mudó a Los Ángeles y comenzó a trabajar en series como “Buffy The Vampire Slayer”, “Undressed” y “Touched by an Angel”, sin embargo no podía pagar los impuestos/facturas. Eso lo llevó al actor a Nueva York nuevamente, e incluso pensó en retirarse de la actuación.

"Él ha hablado de esto públicamente, pero hubo momentos en los que le daba los viáticos de un trabajo que tenía para que pudiera tener dinero para alimentarse", reveló Paulson.

Por su parte, Pedro Pascal ha dicho: "Mi visión era que si no tenía una gran exposición a los 29 años no tenía futuro, así que estaba constantemente reajustando lo que significaba dedicar mi vida a esta profesión y abandonando la idea de que luciera como pensé que sería cuando era un niño. Había tantas buenas razones para dejar ir esa ilusión”.

Sarah Paulson y Pedro Pascal. Fuente: Instagram @pedropascalnews

Sin embargo el actor no se dio por vencido y su papel de Oberyn Martel en “Game of Thrones” cambió todo. Este año estrenará el cortometraje “Strange Way Of Life” de Pedro Almodóvar, donde comparte pantalla con Ethan Hawke.