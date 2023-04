Esto es lo que comparte Pedro Pascal con Luis Miguel (y no es la fama)

Luis Miguel es una celebridad y mientras sus fanáticos cuentan los días para volver a verlo arriba de los escenarios, se conforman con algunas fotografías casuales que le toman. Muy enamorado de Paloma Cuevas, lo poco que se ha sabido de él, ha sido por salidas con la socialité española.

Pedro Pascal es otro artista muy famoso, aunque no es mexicano, sino que nació en Chile. Estrella indiscutida por muchos papeles a lo largo de su carrera, hoy disfruta de las mieles del éxito por The Last of Us y The Mandalorian. Y al igual que el Sol de México, son galanes maduros pero muy guapos para el público femenino.

Podría decirse que tanto Pascal como el cantante de boleros también tienen millonarios patrimonios producto de sus carreras. En el caso del actor trasandino, ronda los diez millones de dólares de acuerdo a las cifras de Celebrity Net Worth. Pero todo indica que podría crecer más dado su buen momento profesional.

Pero el dato que une a Luis Miguel con el actor es el mes de nacimiento. Ambos cumplen años en abril. De hecho, Pascal festejó sus 48 años dado que nació un 2 de cuarto mes del año y recibió muchos saludos de varias celebridades. Más de una de sus fanáticas expresó lo bien que luce a su edad. Muy activo en las redes sociales, supera ampliamente los siete millones de seguidores en Instagram.

En el caso de Luis Miguel, la cuenta regresiva va hacia el 19 de abril como todos los años. Cumplirá 53 años y seguramente esta nueva etapa sentimental es muy distinta y lo encuentra rodeado de mucho amor, algo que no le sucedía hace tiempo, al menos por lo poco que se sabe de su vida privada. El cantante blanqueó su romance y se muestra muy enamorado de Cuevas.