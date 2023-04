La escena de “Misterio a bordo” que desconcertó a Jennifer Aniston y Adam Sandler

Adam Sandler es uno de los actores cómicos más importantes y queridos del mundo. Protagonista de un sinfín de éxitos, cada vez que es protagonista, la taquilla está asegurada para la producción. Una de las últimas fue Misterio a bordo, que fue tan exitosa que ameritó una segunda parte.

Comparte elenco con la bella Jennifer Aniston en una historia en la que ambos son pareja. Él es Nick Spitz, un oficial de policía, mientras que la ex Friends, es su esposa Audrey. La película que es dirigida por Kyle Newacheck cuenta las vacaciones de la pareja en Europa pero que se convierten en una odisea cuando son acusados de asesinato.

Los actores han mostrado que tienen muy buena química en la pantalla. Tanto Jennifer Aniston como Sandler demuestran su talento actoral pero también son grandes amigos, lo cual facilita muchas escenas por la confianza que tienen. Pero no todo salió como lo esperaban y al menos el actor no disfrutó de algunas escenas.

Como toda película en la que hay parejas, no faltan los momentos románticos en donde hay besos. Y Adam Sandler se sintió incómodo, no por el beso a su compañera, sino porque en una de las escenas, su esposa e hijas estaban detrás de cámara. No sólo eso, sino que las mujeres de su vida empezaron a dar directivas sobre cómo debía besar a la blonda lo que enrareció el clima. "Eso fue extraño", recordó la actriz en una entrevista.

Hace poco se estrenó la segunda parte que es Misterio a la vista (Murder Mystery 2), la continuación de la comedia de 2019. Para este filme, Nick y Audrey que tiene como protagonistas a Sandler y a Jennifer Aniston, reciben una invitación para acudir a la boda de un amigo de ambos. Una vez en el lugar, los flamantes detectives descubren que el novio ha desaparecido, lo que los llevará a investigar el hecho hasta París, donde deberán esforzarse para encontrar la verdad.