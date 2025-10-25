A finales de octubre de 1982, la telenovela “Mañana es primavera” tuvo un momento inolvidable cuando su productora y protagonista, Silvia Pinal, decidió incluir en el episodio 44 la despedida a Viridiana Alatriste, su hija que había fallecido días antes en un accidente automovilístico.

Pinal no la había pasado bien desde la mañana del día 25 de ese mes (hoy, hace 43 años), cuando contestó una llamada telefónica y su otra hija, Sylvia Pasquel, le confirmó la muerte de Viridiana, de 19 años.

“Mamá, ya la ví, está muerta”, escuchó del otro lado del auricular.

Viridiana era una actriz en ascenso. Había participado en el programa “¡Cachún, cachún, ra, ra , ra!”, obtenido nominación al premio Ariel por la película “Seducción”, trabajado en la obra “Tartufo”, de la cual se había despedido recientemente y ahora figuraba justo en “Mañana es primavera”.

La madrugada de su fallecimiento, la joven había asistido a una fiesta y discutido con su novio, el también actor Jaime Garza. Llorando se subió a su auto, un Atlantic azul que le había regalado su mamá, y con el piso mojado porque había llovido, derrapó en una curva, quedando prensada y perdiendo la vida.

Cuando Pinal llegó al lugar, aún los equipos de salvamento trataban de sacar el cuerpo del auto.

“Tardaron mucho en liberarla. Después la subieron a una ambulancia y yo me fui con ella. No pude tocarla, sólo miraba sus restos cubiertos tratando de entender lo que había pasado”, relató Pinal en su librio biográfico “Esta soy yo”.

Las últimas escenas de Viridiana en la telenovela habían sido en el capítulo 40. En una de ellas, curiosamente, le decía a una amiga que había ido a una fiesta (aunque en su casa, bromeando), para luego regresar a su hogar y preguntar si le podían hacer un café. Entonces sale de cuadro por una puerta y la cámara hace acercamiento a un teléfono.

Fotografía del percance automovilístico donde perdió la vida la actriz, Viridiana Alatriste, en la madrugada del 25 de octubre de 1982; según las autoridades, el coche venía a exceso de velocidad y perdió el control en una pendiente al sur de la Ciudad de México. Foto: Miguel Castillo/Archivo EL UNIVERSAL.

Silvia Pinal y la despedida a su hija Viridiana Alatriste

En el episodio 44, ya con Pinal más entera tras las jornadas de tristeza, se decidió dar una despedida formal a Viridiana. El personaje de la experimentada actriz, luego de hablar con el de Gonzalo Vega, se quedaba quieta recordando la lectura de una carta.

“No sé cómo empezar para decirte lo inmensamente feliz que fui, lo inmensamente joven que fui a veces, cómo aprendí a querer cada una de las cosas que me dijiste”, se oye en of la voz de Pinal.

Durante cuatro minutos la imagen del rostro de Viridiana en personaje es acompañada de imágenes de la naturaleza como ríos, lagos, flores y amaneceres.

“A veces me da miedo pensar que algún día tendré que dejar esta casa, cómo voy a seguir viviendo. ¿Alguna vez te ha pasado? Tener que dejar a tus amigos, tus cosas, todo lo que te rodea”, se escucha la voz de Viridiana.

Y es la de Pinal quien remata la “conversación”.

“Estoy tranquila; sola pero serena; así me siento ahora, estoy tomando conciencia de la vida, de la realidad, del mundo”.

Actualmente los restos de ambas, junto con la de María Luis Hidalgo, mamá de Silvia, se encuentran en la cripta familiar del Panteón Jardín en la Ciudad de México.

