Más Información

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Dan voz a compositores marginados históricamente en el ciclo "Jóvenes Directoras Latinoamericanas"

Patrimonio cultural en riesgo por los bombardeos en Oriente Medio; la Unesco exige su protección

Patrimonio cultural en riesgo por los bombardeos en Oriente Medio; la Unesco exige su protección

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

Compañía Nacional de Ópera estrenará en México "Ascenso y caída de la ciudad de Mahagonny",  de la dupla Weill-Brecht

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

37 artistas exploran el autorretrato, en la Galería de Arte de la Secretaría de Hacienda

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

Descubren esqueleto humano de más de 8 mil años en cenotes del Caribe mexicano

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

“Nos están dando atole con el dedo”: trabajadores de base de Cultura exigen aumento salarial 

Una semana después de darse a conocer el lamentable fallecimiento del actor , conocido por interpretar a Sam McGuire en la popular serie de Disney Channel de los 2000, , se informó que su cuerpo ya se encuentra con su familia.

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles confirmó los avances sobre el caso. Carradine, quien padecía trastorno bipolar, murió el 23 de febrero en un hospital de Los Ángeles a causa de una lesión cerebral anóxica derivada de un ahorcamiento autoinfligido, según reportó Page Six.

Este tipo de lesión ocurre cuando el cerebro deja de recibir suficiente oxígeno, lo que provoca daños irreversibles en cuestión de minutos.

La familia del actor hizo público su padecimiento con el objetivo de generar conciencia sobre la salud mental. “En un mundo que puede sentirse tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos a su alrededor”, señalaron sus seres queridos, reconociendo además la valiente lucha que enfrentó contra la bipolaridad.

Lee también:

“Esperamos que su trayectoria pueda servir de ejemplo y fomentar la discusión sobre el estigma que rodea a las enfermedades mentales. En este momento, pedimos privacidad para lamentar esta pérdida inconmensurable. Agradecemos su comprensión y compasión”, concluyó el comunicado oficial sobre su fallecimiento.

Además del círculo de Carradine, , quien interpretó a su hija en pantalla, expresó su pésame: “Esto duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un amigo de tantos años. Había tanta calidez en la familia McGuire, y siempre me sentí cuidada por mis ‘padres’ en pantalla. Siempre estaré agradecida por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo”.

Y agregó: “Mi corazón está con él, su familia y todos los que lo amaban”.

Lee también:

Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1945 en Los Ángeles, dentro de una dinastía dedicada al mundo del espectáculo junto a sus hermanos Christopher y los actores Keith y el fallecido David, quien murió en 2009 a los 72 años, así como sus padres, los actores John Carradine y Sonia Sorel.

Carradine interpretó a Sam McGuire en 65 episodios de "Lizzie McGuire" entre 2001 y 2004, así como en la película basada en la serie, estrenada en 2003.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

José Manuel Figueroa presenta nueva demanda contra Imelda Tuñón y pide investigar presunto daño a su sobrino. Foto: AGUSTIN SALINAS/EL UNIVERSAL / Tomada Instagram @imetunon

José Manuel Figueroa presenta nueva demanda contra Imelda Tuñón y pide investigar presunto daño a su sobrino

La fecha que Nodal olvidó agregar a su calendario de mayo de 2024 cuando comenzó su romance con Ángela Aguilar. Foto: AFP

La fecha que Nodal olvidó agregar a su calendario de mayo de 2024 cuando comenzó su romance con Ángela Aguilar

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda. Foto: AP/AFP/TikTok

¿Venganza o amor? Aseguran que fotos de Emma Watson y Gonzalo Hevia fueron filtradas para molestar a Belinda

Muere Ana Luisa Peluffo: ¿De qué falleció la diva que escandalizó a México con el primer desnudo del cine?. Foto: ANDA / X

Muere Ana Luisa Peluffo: ¿De qué falleció la diva que escandalizó a México con el primer desnudo del cine?

Megan Fox. Foto: AFP

Megan Fox vuelve a Instagram con atrevida sesión en lencería diminuta y sorprende

[Publicidad]