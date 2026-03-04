Una semana después de darse a conocer el lamentable fallecimiento del actor Robert Carradine, conocido por interpretar a Sam McGuire en la popular serie de Disney Channel de los 2000, "Lizzie McGuire", se informó que su cuerpo ya se encuentra con su familia.

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles confirmó los avances sobre el caso. Carradine, quien padecía trastorno bipolar, murió el 23 de febrero en un hospital de Los Ángeles a causa de una lesión cerebral anóxica derivada de un ahorcamiento autoinfligido, según reportó Page Six.

Este tipo de lesión ocurre cuando el cerebro deja de recibir suficiente oxígeno, lo que provoca daños irreversibles en cuestión de minutos.

La familia del actor hizo público su padecimiento con el objetivo de generar conciencia sobre la salud mental. “En un mundo que puede sentirse tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para todos a su alrededor”, señalaron sus seres queridos, reconociendo además la valiente lucha que enfrentó contra la bipolaridad.

“Esperamos que su trayectoria pueda servir de ejemplo y fomentar la discusión sobre el estigma que rodea a las enfermedades mentales. En este momento, pedimos privacidad para lamentar esta pérdida inconmensurable. Agradecemos su comprensión y compasión”, concluyó el comunicado oficial sobre su fallecimiento.

Además del círculo de Carradine, Hilary Duff, quien interpretó a su hija en pantalla, expresó su pésame: “Esto duele. Es muy difícil enfrentar esta realidad sobre un amigo de tantos años. Había tanta calidez en la familia McGuire, y siempre me sentí cuidada por mis ‘padres’ en pantalla. Siempre estaré agradecida por eso. Me entristece profundamente saber que Bobby estaba sufriendo”.

Y agregó: “Mi corazón está con él, su familia y todos los que lo amaban”.

Robert Carradine nació el 24 de marzo de 1945 en Los Ángeles, dentro de una dinastía dedicada al mundo del espectáculo junto a sus hermanos Christopher y los actores Keith y el fallecido David, quien murió en 2009 a los 72 años, así como sus padres, los actores John Carradine y Sonia Sorel.

Carradine interpretó a Sam McGuire en 65 episodios de "Lizzie McGuire" entre 2001 y 2004, así como en la película basada en la serie, estrenada en 2003.

