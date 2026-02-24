La actriz Hilary Duff expresó sus condolencias ante la muerte del actor Robert Carradine, quien se quitó la vida a los 71 años tras una lucha en contra del trastorno bipolar, así lo informó su familia.

Carradine interpretó a Sam McGuire, el padre de Lizzie (Hilary Duff) y Matt (Jake Thomas), en la serie "Lizzie McGuire", producida por Disney Channel entre 2001 y 2004.

Su personaje fue el típico papá suburbano estadounidense: trabajador, protector y con un humor involuntario que suele contrastar con el mundo adolescente de su hija. Sam apareció como una figura estable dentro del hogar, generalmente tratando de mantener el orden mientras enfrenta las ocurrencias de Matt y los dilemas emocionales y escolares de Lizzie.

Hilary Duff compartió un par de fotos con Robert y confesó que sentía un gran dolor por su muerte, que siempre se sintió cuidada por él dentro de la serie, lo cual agradecerá por siempre.

Confesó que la ponía muy triste el saber que Robert estaba sufriendo.

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", expresó.

Lee también: Hilary Duff vuelve a la CDMX, luego de 18 años de su último concierto en nuestro país

Hilary Duff comparte foto del elenco de la serie "Lizzie McGuire" para despedir al actor Robert Carradine, su padre dentro de la historia.

Jake Thomas, quien interpretó a Matt, hijo de Robert Carradine dentro de la serie, también compartió un mensaje en el que se despidió del actor, con una tierna fotografía en la que aparece cuando era un niño abrazado de Robert.

"Mi corazón duele hoy. Tuve la fortuna de conocer a Bobby durante la mayor parte de mi vida. Y era uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico".

En la serie “Lizzie McGuire”, Robert Carradine interpretó a Sam McGuire, el padre de Lizzie (Hilary Duff) y Matt (Jake Thomas). Jake Thomas despidió a Robert con esta foto y un mensaje.

Destacó su talento como actor, músico y director:

"Fue un actor, músico y director talentoso. Pero más que nada, era familia. Tengo muchos recuerdos entrañables de haber estado con él y con su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos difíciles y muchas risas en medio".

Dedicó su pésame a la familia de Robert, y se sintió complacido de las palabras de admiración que se externaron mutuamente.

"Lo admiraba cuando estaba creciendo. Y más adelante en la vida, me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que estaba haciendo algo bien ante sus ojos. Mi corazón está con Marika e Ian. Descansa en paz, Bobby. Te quiero. 'Jaker'".

Lee también: Hilary Duff regresa a la música tras casi una década de ausencia; la cantante prepara nuevo proyecto

rad