Más Información

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

Uno entre millones: Jiménez en el MUAC

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

La bailaora María Juncal presentará en México el Flamenco Tour 2026

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

Parques del Tren Maya: Crímenes de lesa arqueología

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Shinzaburo Takeda, leyenda viva del arte, celebra 91 años

Escala el miedo en la vida diaria

Escala el miedo en la vida diaria

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

A un siglo de su nacimiento, rinden homenaje en Bellas Artes a Miguel León-Portilla

La actriz Hilary Duff expresó sus condolencias ante, quien se quitó la vida a los 71 años tras una lucha en contra del trastorno bipolar, así lo informó su familia.

Carradine interpretó a Sam McGuire, el padre de Lizzie (Hilary Duff) y Matt (Jake Thomas), en la serie "Lizzie McGuire", producida por Disney Channel entre 2001 y 2004.

Su personaje fue el típico papá suburbano estadounidense: trabajador, protector y con un humor involuntario que suele contrastar con el mundo adolescente de su hija. Sam apareció como una figura estable dentro del hogar, generalmente tratando de mantener el orden mientras enfrenta las ocurrencias de Matt y los dilemas emocionales y escolares de Lizzie.

Hilary Duff compartió un par de fotos con Robert y confesó que sentía un gran dolor por su muerte, que siempre se sintió cuidada por él dentro de la serie, lo cual agradecerá por siempre.

Confesó que la ponía muy triste el saber que Robert estaba sufriendo.

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla. Estaré eternamente agradecido por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban", expresó.

Lee también:

Hilary Duff comparte foto del elenco de la serie "Lizzie McGuire" para despedir al actor Robert Carradine, su padre dentro de la historia.
Hilary Duff comparte foto del elenco de la serie "Lizzie McGuire" para despedir al actor Robert Carradine, su padre dentro de la historia.

Jake Thomas, quien interpretó a Matt, hijo de Robert Carradine dentro de la serie, también compartió un mensaje en el que se despidió del actor, con una tierna fotografía en la que aparece cuando era un niño abrazado de Robert.

"Mi corazón duele hoy. Tuve la fortuna de conocer a Bobby durante la mayor parte de mi vida. Y era uno de los tipos más geniales que podrías conocer. Divertido, pragmático, a veces gruñón, siempre un poco excéntrico".

En la serie “Lizzie McGuire”, Robert Carradine interpretó a Sam McGuire, el padre de Lizzie (Hilary Duff) y Matt (Jake Thomas). Jake Thomas despidió a Robert con esta foto y un mensaje.
En la serie “Lizzie McGuire”, Robert Carradine interpretó a Sam McGuire, el padre de Lizzie (Hilary Duff) y Matt (Jake Thomas). Jake Thomas despidió a Robert con esta foto y un mensaje.

Destacó su talento como actor, músico y director:

"Fue un actor, músico y director talentoso. Pero más que nada, era familia. Tengo muchos recuerdos entrañables de haber estado con él y con su familia a lo largo de mi vida. Buenos momentos, momentos difíciles y muchas risas en medio".

Dedicó su pésame a la familia de Robert, y se sintió complacido de las palabras de admiración que se externaron mutuamente.

"Lo admiraba cuando estaba creciendo. Y más adelante en la vida, me di cuenta de que él también pensaba que yo era bastante genial. Así que supongo que estaba haciendo algo bien ante sus ojos. Mi corazón está con Marika e Ian. Descansa en paz, Bobby. Te quiero. 'Jaker'".

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés. Foto: AP

¿Rey Carlos renuncia al trono? Exigen su salida tras liberación de expríncipe Andrés

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas. Foto: (Netflix via AP)

Fans reaccionan al desgarrador VIDEO de despedida que Eric Dane grabó en secreto para sus hijas

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen. Foto: Carlos Mejía / El Universal / Tomada de TikTok

Cachan a Nodal lanzando ‘coqueta’ mirada a su violinista en concierto: “Ya anda de alma enamorada otra vez”, dicen

Kim Kardashian. Foto: EFE

Kim Kardashian se lleva todas las miradas al posar en lencería nude de Skims

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar. Foto: EFE / Giorgio Viera / AFP

Cazzu vuelve a México con fuerza al Tecate Emblema y desata comparaciones con Ángela Aguilar

[Publicidad]