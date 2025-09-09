Más Información

"Sería importante contar con un presupuesto de entre 6.5 a 7 mil mdp para 2026": Joel Vázquez Herrera, director del INAH

“Sería importante contar con un presupuesto de entre 6.5 a 7 mil mdp para 2026”: Joel Vázquez Herrera, director del INAH

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Sindicatos cierran museos y recintos del INBAL

Natalia Pollack es nombrada directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex

Natalia Pollack es nombrada directora de Patrimonio y Fomento Cultural Banamex

Proponen reducción de 13.16% a Cultura para 2026; a Ciencia le incrementan

Proponen reducción de 13.16% a Cultura para 2026; a Ciencia le incrementan

Don Quijote, revisitado desde el metateatro

Don Quijote, revisitado desde el metateatro

Gala nacional por Amalia Hernández

Gala nacional por Amalia Hernández

retomará su carrera musical. Después de casi una década de haber lanzado su último disco, la cantante anunció que regresará a los escenarios con un nuevo proyecto .

La noticia la dio a conocer la propia artista a través de sus redes sociales, donde compartió una serie de fotografías que acompañó con la frase: "Nueva música o algo".

En las imágenes aparece en un estudio de grabación, además de que se le puede ver leyendo lo que parece ser una canción.

Con estas imágenes la cantante anunció su regreso a la música. Foto: Instagram.
Con estas imágenes la cantante anunció su regreso a la música. Foto: Instagram.

Para dar inicio a esta nueva etapa, la también actriz tomó la decisión de sumarse a las filas de Atlantic Records y su llegada se hizo oficial con un mensaje que le dedicó la disquera en su cuenta oficial de Instagram:

“Despierta... Hilary Duff es oficialmente parte de la familia AMG. No podríamos estar más emocionados por este viaje y por la nueva música... o algo”, escribieron.

Fue en 2015 cuando la protagonista de "Lizzie McGuire" lanzó al público "Breathe In. Breathe Out", su último disco como solista y del que se desprenden temas como "Sparks" y "One un a million".

Desde entonces, Duff se mantuvo activa en la actuación con papeles en series como "Younger" y "How I Met Your Father", además de diversos proyectos televisivos.

Hilary Duff tendrá nueva serie

Aunque retomará la música, Duff también seguirá activa en pantalla. De acuerdo con Deadline, la actriz protagonizará una nueva serie llamada "Pretty Ugly".

La producción, de la que no se tienen mayores detalles, narra la historia de Miranda Miller una una madre y exreina de belleza obsesionada con los certámenes infantiles, y quien hará de todo con tal de que su hija triunfe en este mundo.

