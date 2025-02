Los Ángeles (EE.UU.), 26 feb (EFE).- Roberto Orci, escritor y productor de origen mexicano que firmó las nuevas versiones de la década de los 2000 de sagas como 'Star Trek' y 'Transformers' y fue creador de 'Fringe', ha fallecido en Los Ángeles, donde estaba afincado.

El creador de ciencia ficción murió el pasado martes debido a una enfermedad renal a los 51 años, confirmó Variety.

Con su socio Alex Kurtzman, Orci coescribió proyectos como las versiones de 'Transformers' de 2007 y 'Star Trek' de 2009.

Lee también: Ariana Grande, Adrien Brody y otros nominados al Oscar se reúnen para tomar foto oficial

Orci también participó en la producción de la franquicia 'Now You See Me' (Ahora me ves), 'Ender’s Game' y 'The Amazing Spider-Man 2' y figura en los créditos de 'Mission Impossible 3', recuerda la revista especializada.

En el ámbito de la televisión, Orci y Kurtzman desarrollaron la nueva versión de 2010 de 'Hawaii Five-0' (Hawai 5-0), que contó con más de 200 episodios. También creó 'Sleepy Hollow' y 'Fringe' para la productora Fox, agrega Variety.

Orci, nacido en México, asistió a la escuela Crossroads School en Los Ángeles, donde conoció a Kurtzman con quien trabajo en numerosos proyectos.

Ambos participaron en el guión de 'Alias' de J.J. Abrams y luego crearon la serie de ciencia ficción de Fox 'Fringe', que duró cinco temporadas.

Lee también: “Anora” y “Emilia Pérez” tendrán el Oscar, dicen las matemáticas

¿Trabajó con Eugenio Derbez?

Orci dejó como uno de sus últimos trabajos una cinta basada en el juego de la lotería; "Clemente", que llevará a Eugenio Derbez como protagonista.

La cinta fue anunciada por Netflix en 2021 y abordará, de acuerdo con la sinopsis oficial, la vida de padre de familia que acaba de quedar viudo (Derbez) quien mientras intenta acercarse a sus hijos, descubre que el juego cobra vida.

La familia se aventura en un viaje por todo el mundo para descubrir los secretos del juego y así evitar que caiga en manos de un magnate malvado.

La ficha técnica proporcionada por la plataforma streaming marca que la dirección recaerá en James Bobin (“Dora y la Ciudad Perdida y “Alicia a través del espejo”). El guión basado en una idea de Roberto y su esposa Adele Heather Taylor, fue escrito por él mismo y su hermano J.R. Orci.

Durante sus últimos meses de vida, de acuerdo con Variety, Roberto enfrentó acusaciones de violencia por parte de su esposa. En agosto de 2024, su pareja lo calificó como un alcohólico bipolar que solía tener ataques de violencia contra ella.

Dicha demanda era respuesta a una que el propio Orcia había puesto en junio pasado, en la que aseguraba que ella lo agredió durante su batalla contra el alcohol y lo manipuló para obtener ganancias financieras.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc