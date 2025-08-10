Más Información

El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

El último partido del Cruz Azul en la Leagues Cup y la eliminación de Olivia Collins de "La Casa de los Famosos", en los memes de la semana

"Un libro no eliminará la violencia del país": Eduardo Antonio Parra

"Un libro no eliminará la violencia del país": Eduardo Antonio Parra

“Es un momento difícil para los estadounidenses que amamos México”: Robert Darnton

“Es un momento difícil para los estadounidenses que amamos México”: Robert Darnton

La razón, un adelanto de la novela de Pascal Quignard

La razón, un adelanto de la novela de Pascal Quignard

“La literatura es el malentendido más hermoso que existe”: Gustavo Rodríguez

“La literatura es el malentendido más hermoso que existe”: Gustavo Rodríguez

Los días con Rodrigo Moya

Los días con Rodrigo Moya

El , preso ahora por la muerte de un hombre tras un incidente vial, tomó un nuevo giro luego de que ni él, ni la parte afectada, cuentan con representantes legales, por lo que no puede seguir el proceso de una demanda de 5 millones de dólares interpuesta por la familia del fallecido. Esto hizo que la audiencia programada para el pasado 31 de julio se pospusiera, corriendo ahora 20 días para que la parte afectada cuente con un nuevo abogado, si no el caso será desechado. Si antes del plazo presente a un nuevo representante legal, la familia deberá acreditar que la cifra que se pide (por gastos funerarios, atención psicológica y pérdida de ingresos) y ver si Lyle tendría la solvencia para pagarla.

Lee también:

La muerte de un héroe

La actuación se tiñó de negro, tras el homicidio del actor teatral . El joven de 35 años había salido a pasear con su perro cuando vio una discusión doméstica entre una pareja y decidió intervenir. Fue recibido por un balazo disparado por el hombre que peleaba y quien luego se suicidaría. Turck fue mantenido con soporte vital lo necesario para cumplir su deseo de donar sus órganos. Durante su carrera fue nominado en varias ocasiones a los Richmond Theatre Community Circle Awards. Actuó en producciones como "Smoke" del Cadence Theatre y se estaba preparando para interpretar un papel principal en "Drácula: Una comedia de horrores" con los Richmond Triangle Players.

Adam Turck, un amante de los perros.
Adam Turck, un amante de los perros.

Un Superman antimigrante

Un Superman antimigrante se dio a conocer esta semana. en la serie “Lois y Clark, las nuevas aventuras de Supermán” de los 90s, reveló su integración al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos), agencia encargada de las redadas contra migrantes, a quienes calificó como personas peligrosas. A través de un video el actor dijo que su único deseo es salvaguardar la paz de los ciudadanos estadounidenses. Las redes sociales explotaron a favor y en contra de Cain.

La llegada de “Lilo & Stich”

Lapuso a brincar a varios cibernautas luego de anunciarse que llegará al streaming de Disney el próximo 3 de septiembre. La película es la misma historia que la animación lanzada en 2002, sólo que ahora los personajes humanos son actores de verdad, mientras que el pequeño demonio azul es digital. En México es por ahora el largometraje más visto del año de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, pues contabiliza más de 17 millones de boletos vendidos, superando por casi el doble al segundo lugar que recae en “Una película de Minecreaft”.

El infierno que vivió Wendy Guevara

se convirtió en tema de conversación al filtrarse un video íntimo suyo. A la ex ganadora de “La casa de los famosos México” le habían robado su celular y luego hackearon su propia cuenta de Instagram para subir el material. Guevara estaba preocupada con la reacción de sus jefes, pero cuando habló con ellos le dijeron que eso ya le había pasado a otros famosos. La influencer respiró tranquila y paró toda idea de que ella misma había lanzado el video, agregando que cuando pasan esas cosas, la gente se hace más famosa.

Lee también:

rad

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Kim Kardashian se hace en México polémico y costoso tratamiento que no permiten en Estados Unidos. ¿Cuál es? Foto: EFE

Kim Kardashian viaja a México para someterse a polémico y costoso tratamiento no aprobado en EU. ¿Cuál es?

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO. Foto: Tomada de X @MeySanFun

Facundo provoca fuerte caída a Aldo de Nigris y exigen su salida de La Casa de los Famosos. VIDEO

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”. Foto: Tomada de Instagram @sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres responde a críticas por su peso: “El coraje que les va a dar cuando me vuelva a poner buenísima”

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”. Foto: EFE

¿Kate Middleton está bien? Revelan que la princesa sólo pesa 40 kilos: “Está demacrada y no tiene apetito”

Halle Berry presume cuerpazo a los 57 años con body transparente y enamora a sus fans. Foto: AFP/RED SEA FILM FESTIVAL

Halle Berry presume traje de baño negro a los 58 años y deslumbra con su belleza