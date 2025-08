Wendy Guevara trata de tomar con calma la filtración de un video íntimo que ella protagoniza y que ya se dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, desde hace unos meses, cuando fue víctima del robo de su celular mientras viajaba en la carretera rumbo a su natal León Guanajuato, la conductora advirtió que en teléfono tenía contenido íntimo.

Fue hace unas horas cuando dicho video empezó a circular en las redes sociales, así que la primera ganadora de "La casa de los famosos México" rompió el silencio al respecto y comentó que habló con sus jefes al respecto con temor a que la fueran a regañar, sin embargo esto no ocurrió, pues asegura que le dijeron que no se sintiera protagonista, pues esto ya ha pasado antes en muchas ocasiones.

Lee también: Wendy Guevara regala y recupera trocas

Wendy lamenta violación de su privacidad

Mientras la maquillaban, Wendy, quien se dio a conocer en internet por un video junto a Paola Suárez, se sinceró al decir que ya no podía hacer nada tras la publicación de su video, y lamentó que hubieran violado su privacidad.

"Es algo que hacemos todos pero a muy pocos nos violan la privacidad , entonces, qué hago yo hermanas, es algo que no está en mis manos", reconoció.

Comentó que la publicación del video se hizo desde su cuenta de Instagram.

"Se metieron a mi Instagram y de mi Instagram lo subieron, ya Marcela me cambió todas mis claves (contraseñas) y estaba un perfil allá a dentro".

Precisó que contrario a lo que muchos piensan, de que esa filtración se hizo intencionalmente, Guevara lo negó y admitió que como en muchos otros casos ha pasado, estas cosas ayudan a la gente a hacerse más famosa.

"Hay gente que va a especular y a decir miles de cosas pero todo hace que te hagas más famosa".

Marie Claire Harp, amiga de Wendy, externó públicamente su apoyo a la influencer ante esta situación, y pidió al público no compartir dicho material y no contribuir al acoso:

"Siempre tendrás mi mano para ir juntas hasta donde tope. Es momento de devolverte el favor de hacer feliz a todo un país, todos a darte mucho amor. Te amo con cada fibra de mi ser, y recuerda como dice aquel dicho 'la vida es el 10 % de lo que me sucede y un 90 % como reacciono ante ello' y tu, tienes un máster de cómo has reaccionado ante la vida desde que naciste. Y para ustedes el público, no hagan chistes de esto, no menciones, no contribuyas. Mañana no sabes en qué posición nos puede poner el destino, y ese apoyo emocional que necesitamos ahora, lo podrás necesitar tú.Te amamos".

Lee también: Marlon, examigo de Wendy Guevara, exhibe presunto acoso de la influencer: "después de tomar, querías tener relaciones íntimas"

rad