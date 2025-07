Wendy Guevara no solo regala camionetas de 1 millón de pesos, también las recupera, o al menos eso intenta. Marlon Colmenarez, su casi algo más célebre, utilizó las redes sociales para desahogarse (y de paso armar polémica) diciendo que hace dos años Wendy le regaló un automóvil de lujo, pero que ahora, como ya no le habla, se la quiere quitar. El detalle, según Marlon, la firma con la que la influencer endosó la factura no coincide con su INE, y por eso la agencia retuvo el vehículo.

Mientras él asegura que lleva más de un mes viajando en Uber, los usuarios están celebrando esta jugada como si se tratara de un triunfo: “Que se la quiteee”, “Por vividor” y “Me encantan los finales felices” son solo algunos de los comentarios que han inundado la red.

Livia Brito llega, posa y desaparece de su telenovela

Durante la presentación de “Amanecer”, la nueva telenovela de Juan Osorio, la protagonista de la historia, Livia Brito, solo hizo acto de presencia, pues no dijo ni pio, únicamente se tomó la foto oficial y salió casi corriendo, algo que todo mundo interpretó como una graciosa huida para no confrontar a la prensa, luego de que un fotógrafo le ganara hace unos días una demanda. La atención entonces se fue hacia Fernando Colunga y su privada y recién estrenada paternidad al lado de la actriz Blanca Soto.

La actriz huyó de la prensa para no hablar de la demanda que perdió recientemente. Foto: Televisa.

Daniel Giménez Cacho, sin dinero pero orgulloso de “Juana”

Debido a que por un año Daniel Giménez Cacho se dedicó en cuerpo y alma a filmar y terminar “Juana”, su ópera prima como director, no tiene dinero.

El actor de “Arráncame la vida” y “Un extraño enemigo” dice que hasta el momento no ha recibido ninguna oferta de trabajo y, junto con su esposa, ha tenido que ser ahorrativos en estos últimos meses. Eso sí, afirma que todo ha valido la pena al ver terminada su cinta, la cual espera sea aceptada en algún festival mexicano de fines de año, del que se reserva el nombre. ¿Acaso se trata de Morelia?

El actor espera ofertas de trabajo y el estreno de su película. Fotos: El Universal y Clasos

