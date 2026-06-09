El cantante y actor francés Patrick Bruel se encuentra bajo custodia policial por las denuncias de al menos 13 mujeres por violación, intento de violación y agresión sexual, dijo la fiscalía de Nanterre el martes.

Bruel, de 67 años, está detenido desde el lunes y niega las acusaciones.

El cantante se convirtió en una gran estrella en todo el mundo francófono en las décadas de 1980 y 1990 gracias a una serie de éxitos que pasaron a formar parte de la cultura popular francesa. También ha participado en más de 40 producciones de cine y televisión.

La fiscalía de Nanterre señaló en un comunicado que la investigación comenzó después de que tres mujeres acusaran a Bruel de agresión sexual e intento de violación, presuntamente cometidos en 1997, 2000 y 2001.

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Durante la investigación, se identificó y entrevistó a otras mujeres. Según el comunicado, estas denunciaron supuestas violaciones o intentos de violación, agresiones sexuales y acoso.

Por otra parte, una investigación abierta en el oeste de Francia por una presunta violación en 2012 en Dinard, en la región de Bretaña, fue transferida a la fiscalía de Nanterre.

A principios de mes, las autoridades belgas notificaron formalmente a la fiscalía francesa las denuncias de una mujer que acusó a Bruel de violación y agresión sexual, presuntamente cometidas en Bruselas en 2010, de acuerdo con el comunicado.

Los abogados de Bruel, Christophe Ingrain, Céline Lasek y Fanny Colin, indicaron en un comunicado que el cantante había indicado desde hacía semanas que “estaba a disposición de las autoridades judiciales para poder responder finalmente a través de los procedimientos legales adecuados”.

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Las autoridades judiciales francesas podrían presentar cargos preliminares contra Bruel o dejarlo en libertad sin cargos a lo largo del día.

En las últimas semanas, una serie de reportajes periodísticos, en particular de la web francesa de investigación Mediapart, puso en el foco público denuncias de múltiples mujeres a lo largo de décadas contra Bruel, lo que llevó a que se presentaran nuevas denuncias.

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