La nostalgia noventera vuelve a encender la pista. Este 24 y 25 de octubre, el Auditorio Nacional se transformará en un auténtico antro de los años 90 para recibir una nueva edición del "90’s Pop Tour", ahora bajo el concepto “El Antro”, una propuesta que mezcla tecnología, música y recuerdos en una experiencia inmersiva totalmente nueva.

Lejos de ser un concierto tradicional, "El Antro" busca recrear la esencia de los clubes nocturnos de la época: luces neón, sintetizadores, efectos 3D y una pista de baile que pondrá a brincar a todos los asistentes. La producción, liderada por Ari Borovoy, exintegrante de OV7 promete más de tres horas de música continua, con 28 artistas y dos DJ sobre el escenario.

Lee también: Reencuentro en el escenario entre Mariana Ochoa y Ari Borovoy estuvo a punto de suceder, ¿qué pasó?

¿Quiénes forman parte del elenco?

El cartel reúne a los grandes ídolos del pop noventero en español. Entre ellos destacan:

JNS

Magneto

Kabah

Mercurio

Erik Rubín

Kalimba

Érika Zaba

M’Balia

Caló

The Sacados

S.B.S.

Ari Borovoy

Todos compartirán el escenario del Coloso de Reforma, fusionando coreografías, visuales retro y un despliegue tecnológico que promete renovar por completo la experiencia del "90’s Pop Tour".

Las funciones de "El Antro" se llevarán a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional. Aunque en un inicio se contemplaba una tercera fecha (domingo 26), esta fue cancelada por razones ajenas a la producción.

Las puertas del recinto abrirán a las 21:00 horas, y se recomienda llegar con anticipación. Además, se confirmó una nueva fecha para Arena Monterrey el 20 de febrero de 2026.

Lee también: Ari Borovoy: “el artista no respeta un trato”

rad