Graciela Iturbide recibe el Premio Princesa de Asturias 2025: "El arte fotográfico no conoce fronteras"

ASF audita a INBAL, INAH, Inali y Educal

Tiene Conahcyt  2.7 mdp pendientes por aclarar

Posverdad: nociva para la salud de la democracia

"El Museo Nacional de Antropología está en un nivel que jamás imaginamos": Antonio Saborit

El significado de los murales que hay en el metro; arte que viaja con los mexicanos

La nostalgia noventera vuelve a encender la pista. Este 24 y 25 de octubre, el Auditorio Nacional se transformará en un auténtico antro de los años 90 para recibir una , ahora bajo el concepto “El Antro”, una propuesta que mezcla tecnología, música y recuerdos en una experiencia inmersiva totalmente nueva.

Lejos de ser un concierto tradicional, "El Antro" busca recrear la esencia de los clubes nocturnos de la época: luces neón, sintetizadores, efectos 3D y una pista de baile que pondrá a brincar a todos los asistentes. La producción, liderada por Ari Borovoy, exintegrante de OV7 promete más de tres horas de música continua, con 28 artistas y dos DJ sobre el escenario.

¿Quiénes forman parte del elenco?

El cartel reúne a los grandes ídolos del pop noventero en español. Entre ellos destacan:

  • JNS
  • Magneto
  • Kabah
  • Mercurio
  • Erik Rubín
  • Kalimba
  • Érika Zaba
  • M’Balia
  • Caló
  • The Sacados
  • S.B.S.
  • Ari Borovoy

Todos compartirán el escenario del Coloso de Reforma, fusionando coreografías, visuales retro y un despliegue tecnológico que promete renovar por completo la experiencia del "90’s Pop Tour".

Las funciones de "El Antro" se llevarán a cabo el viernes 24 y sábado 25 de octubre en el Auditorio Nacional. Aunque en un inicio se contemplaba una tercera fecha (domingo 26), esta fue cancelada por razones ajenas a la producción.

Las puertas del recinto abrirán a las 21:00 horas, y se recomienda llegar con anticipación. Además, se confirmó una nueva fecha para Arena Monterrey el 20 de febrero de 2026.

