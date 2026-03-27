La bruja de la obra El hombre invisible dejó impactado a un Alberto Estrella que apenas tenía seis años. Estaba en el Teatro Tepeyac y, con miedo, trató de defenderse de quien creyó era un personaje real. No se le olvida.

Ese efecto que aún tiene presente lo hizo amar tanto el teatro que decidió dedicarse a la actuación.

“Fue fundamental para mí, para entender lo que logra un buen actor. Sin quererlo, a los seis años yo dije, ‘quiero ser uno de los actores que provoque algo en la gente’. ¿Cómo es posible que textos o imágenes como esa le hagan a uno tomar un camino? Eso es maravilloso”, comenta Estrella, que tiene casi 45 años de carrera y está al frente de El Círculo Teatral.

En el Día Mundial del Teatro, el International Theatre Institute (ITI) pidió al actor Willem Dafoe (Spider-Man, Beetlejuice Beetlejuice), quien formó parte de The Wooster Group (1977-2004), compañía de teatro experimental en Nueva York, que dedicara un mensaje.

“El gran teatro consiste en desafiar nuestra manera de pensar y alentarnos a imaginar aquello a lo que aspiramos. Somos animales sociales diseñados biológicamente para vincularnos con el mundo.

“A través de la narración, la estética, el lenguaje, el movimiento y la escenografía, el teatro, como forma de arte total, puede hacernos ver lo que fue, lo que es y lo que nuestro mundo podría ser”, se lee en el mensaje de Dafoe.

Imprevisible e insustituible

Integrante de una de las dinastías más importantes del teatro actual, Marina de Tavira considera que el camino natural para ella era ser actriz y encontrar en las tablas su mejor forma de expresión, por eso no pudo estar de acuerdo con lo dicho por el actor estadounidense Timothée Chalamet, recientemente nominado al Oscar, respecto a que artes como la danza y la ópera, que pertenecen a las artes escénicas, “no le importan ya a nadie”.

“Las artes vivas (como el teatro) están muy vivas, son indispensables y nadie las puede sustituir, y nada tienen que ver con un arte que es masivo (como el cine), que llega a todas partes al mismo tiempo; son imprescindibles e insustituibles”, reflexiona Marina.

Dafoe define en su mensaje sobre el teatro como “el elefante en la habitación” a las nuevas tecnologías, como la IA o las redes sociales, que han fragmentado y asilado al individuo, y que el contacto humano corre el riesgo de ser reemplazado por relaciones a través de dispositivos.

Pero la directora Ana Graham, quien actualmente está en cartelera con la obra Eurídice según Eurídice, señala que esto no puede aplicarse al teatro u otro arte escénico, a diferencia de otros medios, como el video, la televisión y el cine.

“Ahí sí hay un mayor riesgo en que el actor sea sustituido en algún momento por esta tecnología, el teatro es un espacio vivo, donde el contacto y la conexión con el público no es sustituible. Nuestro trabajo es enganchar a la gente en algo vivo; el teatro no es sólo un lugar donde vas a escuchar sino donde vives una experiencia, porque es un reflejo de lo que somos, lo que fuimos, lo que queremos ser y lo que no nos gusta, y esto sólo el teatro lo puede dar”, comenta Graham.

Doble Festejo

Alberto Estrella celebra hoy por partida doble porque, además, El Círculo Teatral cumple 22 años de su creación.

Se trata de un espacio que, dice, se ha mantenido con determinación y necedad. A pesar de que el temblor de 2017 lo tiró, él lo levantó de nuevo y hoy tiene una cartelera activa.

“Antes en una fogata se contaban historias, pero no se conformaban con decir: ‘pasó así’, sino que empezaban a representar y a ponerse máscaras, y se dieron cuenta de que a través de esas historias podían vivir lo que vivían los personajes; es magia pura”.

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