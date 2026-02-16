Los Ángeles.— El filme brasileño O Agente Secreto (El agente secreto) se coronó ayer como la mejor película internacional en los premios Independent Spirit venciendo a contendientes como la española Sirat.

“Quiero dedicar este premio a todos los cineastas jóvenes de todos lados”, dijo el director Kleber Mendonça Filho al subir al escenario del teatro Hollywood Palladium acompañado de su esposa y productora del filme, Emilie Lesclaux, y el protagonista del filme, Wagner Moura.

El premio supone un paso más para Mendonça Filho en la carrera hacia el Oscar, donde también compite, en la misma categoría, la película del director español Oliver Laxe, Sirat.

Esta vez el actor y comediante Lamorne Morris tuvo solo el papel de presentador del premio a Mejor serie. Foto: AP y AFP

El director habló sobre la importancia de que el arte refleje los tiempos políticos en los que se vive, y aseguró que su película, ambientada durante la dictadura de Brasil, fue escrita durante un Gobierno autoritario.

"Recordar también es un acto político", apuntó el brasileño.

Además, Mendonça Filho aseguró en su discurso que una de las razones por las que considera que el cine brasileño ha cobrado fuerza internacional en los últimos años es el apoyo a la cultura que ha surgido tras la salida del poder del gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro.

Erin Doherty con su premio por Mejor actuación de reparto en una serie por su trabajo en Adolescence Foto: AP y AFP

“El financiamiento público está de vuelta y algo que amo de este apoyo es que de verdad impulsa la diversidad en el cine... Espero que el éxito de O Agente Secreto dé más visibilidad al cine brasileño”, expresó el director en sala de ganadores.

Bautizados como “los Oscar del indie”, los Premios Spirit solo reconocen a películas cuyo presupuesto no supere los 30 millones de dólares, una cifra baja para los estándares de los estudios de Hollywood.

El agente secreto tuvo un presupuesto estimado en poco más de 5 millones de dólares, y también se ha coronado en premios como los Globos de Oro y los Critics’ Choice Awards.

La película está nominada a cuatro premios Oscar, entre ellos el de mejor película y mejor actor.

Nikon Kwantu, Geeta Gandbhir, Alisa Payne y Sam Bisbee, equipo de producción de El vecino perfecto, ganadora como Mejor Documental. Foto: AP y AFP

¿Y los adolescentes?

La serie de Netflix, Adolescence, se llevó cuatro reconocimientos, a Mejores: Serie guionizada nueva, Actuación (Stephen Graham), Actuación de reparto y Actuación revelación en serie (Owen Cooper).

La premiación además trajo como sorpresa tres premios para Train dreams, película dirigida por el también guionista Clint Bentley.

“Fueron días díficiles de filmación en los Estados Unidos, pero valió la pena y estamos orgullos de poder demostrarlo. Este filme es sobre las pequeñas vidas”, dijo el realizador.

Otros galardones destacados fue el Premio John Cassavetes, al mejor largometraje realizado con menos de un millón de dólares, para Esta Isla, película que narra la historia dos adolescentes que emprenden una huida por el interior montañoso de Puerto Rico, todo tras un crimen.