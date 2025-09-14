Los Ángeles.— La contienda más reñida de la televisión se dará entre los oficinistas de Severance, que lideran las nominaciones al premio Emmy con 27 candidaturas, y los ejecutivos de Hollywood de The Studio, que buscarán quedarse con las 23 a las que aspiran.

Ambas son las favoritas para obtener el galardón a Serie dramática y Serie de comedia en la entrega que se transmitirá hoy 18:00 horas por el canal de paga TNT.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Seth Rogen, nominado a Actor de Comedia por The Studio explica que el objetivo de la serie nunca fue el de ser cínicos al mostrar el trabajo de los ejecutivos en Hollywood.

“Creo que muchos de ellos sí aman el cine y nuestra serie apunta al nerviosismo de no perder su trabajo. Mucha gente que no es cinéfila me ha dicho que se siente identificada con ese sentimiento”, dice.

Adam Scott, quien compite como Actor Drama por Severance, que está nominada por su tercera temporada, celebra la historia.

“Creo que una de las razones por las que la gente conecta con nuestra historia en cubículos de oficina es porque todos tenemos una suerte de soledad y sentido de alineación”.

Severance, con Adam Scott, logró 27 nominaciones, entre ellas: Mejor serie de drama. Foto: Apple TV+

“Hay una inocencia que emana de ellos y lazos de amistad que nos hacen recordar cuando éramos niños”, agrega Patricia Arquette, actriz nominada a reparto por la misma serie que Scott.

Esta noche se despejará la duda de si Kathy Bates, a sus 77 años, se alzará como Actriz de drama por Matlock y si Scott Jacoby logrará Actor de reparto de miniserie a sus 15 años. De ser así, ella se volvería la actriz más longeva, y él, el más joven en los libros de récords del Emmy.

Michelle Williams, nominada a Actriz de miniserie, dice que en Dying for Sex buscaron ir más allá del tema de una persona que sabe que va a morir por cáncer.

“Se trata de celebrar la amistad de dos amigas”, dice en entrevista.

El mexicano Diego Luna, nominado como productor a Mejor serie por Andor, ahonda sobre la temporada final de la producción del Universo Star wars.

“La gente puede ver los pasos de sacrificio para armar una revolución y aunque ya sabíamos el final de muchos de los personajes, eso nos dio la oportunidad de explorar cómo llegaron ahí”.