La ceremonia de los Premios Emmy 2025 se llevará a cabo este domingo y contará con actores y actrices de origen latino que buscan representar a la comunidad dentro de uno de los eventos más relevantes de la industria de la televisión.

El Peacock Theater de Los Ángeles será el escenario donde Pedro Pascal competirá por una estatuilla, al igual que lo hicieron tres mexicanos en los galardones técnicos el fin de semana anterior.

Desafortunadamente, Gaby Acosta, Víctor del Castillo y Emmanuel Lubezki no lograron imponerse en las categorías de Mejor diseño de vestuario, Maquillaje contemporáneo no prostético y Mejor fotografía. Sin embargo, otra terna de latinos busca cambiar el rumbo de la competencia en estos Emmy 2025, donde se reconoce el talento en televisión.

Lee también Harrison Ford consigue su primera nominación a los Premios Emmy 2025 por "Shrinking"; a sus 83 años

Pedro Pascal entre los latinos más populares de los Premios Emmy 2025

La representación latina en los galardones ha sido uno de los puntos más criticados por algunos usuarios de redes sociales, ya que en esta ocasión solo tres representantes hispanos participarán en la ceremonia.

Pedro Pascal, Javier Bardem y Liza Colón-Zayas son los hispanos que buscarán llevarse la estatuilla en las categorías de Mejor actor en serie dramática, Mejor actor de reparto en serie limitada y Mejor actriz de reparto, respectivamente.

Fue aquí donde Javier Bardem en 1994 ganó su primer gran galardón, la Concha de Plata al mejor actor por dos filmes -"Días contados" y "El detective y la muerte". Foto: AFP

Los proyectos por los que fueron nominados son “The Last of Us”, en el caso de Pascal (chileno) dando vida a Joel; Bardem (español) por su papel como José Menéndez en “Monsters”; y Colón-Zayas (boricua), quien regresa a competir por segundo año consecutivo como Tina en “El Oso”, papel que ya le valió convertirse en la primera latina en llevarse un Emmy a casa.

Jeremy Allen White, Liza Colon-Zayas, y Ebon Moss-Bachrach, de la serie The Bear. Foto: AP y AFP

Lee también ¿Qué es "Tiny Chef"?; cancelan programa de Nickelodeon y la épica reacción del protagonista conmueve en la red

¿Cuál es la serie con más nominaciones al Emmy 2025?

“Severance” es la serie con más nominaciones a los Emmy 2025, compitiendo en al menos 27 categorías, seguida por “The Penguin” con 24 menciones y “The Studio” con 23.

Dos de estas son producciones originales de Apple TV+, plataforma que en los últimos años ha demostrado la calidad de sus equipos creativos y que buscará consolidar ese prestigio en los premios más importantes de la televisión.