Más Información

Presentan el Circuito Cervantino del FIC

Presentan el Circuito Cervantino del FIC

"Una Eva y un Adán", de Palle Granhøj, se presentará en el Festival Cultura UNAM

"Una Eva y un Adán", de Palle Granhøj, se presentará en el Festival Cultura UNAM

"El INAH no tiene las capacidades para hacer un movimiento patrimonial sin ayuda de otra institución”: Joel Omar Vázquez Herrera

"El INAH no tiene las capacidades para hacer un movimiento patrimonial sin ayuda de otra institución”: Joel Omar Vázquez Herrera

Borran el mural que Banksy pintó en la fachada del Tribunal Superior de Londres; permaneció sólo tres días

Borran el mural que Banksy pintó en la fachada del Tribunal Superior de Londres; permaneció sólo tres días

La inflación se comerá el incremento de mil 564 millones para Ciencia

La inflación se comerá el incremento de mil 564 millones para Ciencia

Muestran el "rarismo" de Manuel Álvarez Bravo

Muestran el "rarismo" de Manuel Álvarez Bravo

La ceremonia de los se llevará a cabo este domingo y contará con actores y actrices de origen latino que buscan representar a la comunidad dentro de uno de los eventos más relevantes de la industria de la televisión.

El Peacock Theater de Los Ángeles será el escenario donde Pedro Pascal competirá por una estatuilla, al igual que lo hicieron tres mexicanos en los galardones técnicos el fin de semana anterior.

Desafortunadamente, Gaby Acosta, Víctor del Castillo y Emmanuel Lubezki no lograron imponerse en las categorías de Mejor diseño de vestuario, Maquillaje contemporáneo no prostético y Mejor fotografía. Sin embargo, otra terna de latinos busca cambiar el rumbo de la competencia en estos Emmy 2025, donde se reconoce el talento en televisión.

Lee también

Pedro Pascal entre los latinos más populares de los Premios Emmy 2025

La representación latina en los galardones ha sido uno de los puntos más criticados por algunos usuarios de redes sociales, ya que en esta ocasión solo tres representantes hispanos participarán en la ceremonia.

Pedro Pascal, Javier Bardem y Liza Colón-Zayas son los hispanos que buscarán llevarse la estatuilla en las categorías de Mejor actor en serie dramática, Mejor actor de reparto en serie limitada y Mejor actriz de reparto, respectivamente.

Fue aquí donde Javier Bardem en 1994 ganó su primer gran galardón, la Concha de Plata al mejor actor por dos filmes -"Días contados" y "El detective y la muerte". Foto: AFP
Fue aquí donde Javier Bardem en 1994 ganó su primer gran galardón, la Concha de Plata al mejor actor por dos filmes -"Días contados" y "El detective y la muerte". Foto: AFP

Los proyectos por los que fueron nominados son “The Last of Us”, en el caso de Pascal (chileno) dando vida a Joel; Bardem (español) por su papel como José Menéndez en “Monsters”; y Colón-Zayas (boricua), quien regresa a competir por segundo año consecutivo como Tina en “El Oso”, papel que ya le valió convertirse en la primera latina en llevarse un Emmy a casa.

Jeremy Allen White, Liza Colon-Zayas, y Ebon Moss-Bachrach, de la serie The Bear. Foto: AP y AFP
Jeremy Allen White, Liza Colon-Zayas, y Ebon Moss-Bachrach, de la serie The Bear. Foto: AP y AFP

Lee también

¿Cuál es la serie con más nominaciones al Emmy 2025?

Severance” es la serie con más nominaciones a los , compitiendo en al menos 27 categorías, seguida por “The Penguin” con 24 menciones y “The Studio” con 23.

Dos de estas son producciones originales de Apple TV+, plataforma que en los últimos años ha demostrado la calidad de sus equipos creativos y que buscará consolidar ese prestigio en los premios más importantes de la televisión.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Oasis en Venga La Alegría como Katy Perry? Fans piden a la banda que no se presenten. Foto: AP

¿Oasis en Venga La Alegría como Katy Perry? Fans piden a la banda que no se presenten

Kate Middleton se reunirá a solas con el príncipe Harry, ¿sin el consentimiento de William? Foto: AFP

Kate Middleton se reunirá a solas con el príncipe Harry, ¿sin el consentimiento de William?

Expareja de Isabella Ladera, Beéle, respónde tras viralizarse video íntimo: "También soy víctima". Fotos: Beéle IG / Isabella Ladera IG

Expareja de Isabella Ladera, Beéle, responde tras viralizarse video íntimo: "También soy víctima"

Kim Kardashian y el catsuit transparente con el que dejó sin palabras a sus fans. Foto: EFE

Kim Kardashian y el catsuit transparente con el que dejó sin palabras a sus fans

Angelina Jolie/ AFP

Angelina Jolie se suma a ‘tendencia sin pantalón’ y se lleva las miradas en Toronto