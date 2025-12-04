Más Información

¿Qué podría salir mal cuando, después de mucho tiempo, una viuda deja a sus hijos en casa para tener una cita? ¡Nada! Y más cuando frente a Violet (Meghann Fahy) se planta Henry (Brandon Sklenar) quien simplemente supera cualquier parámetro de lo que ella esperaba desde que lo vio en una aplicación de citas.

Bajo ese escenario arranca “Drop: amenaza anónima”.

En poco tiempo, el encuentro con toques de perfección se transforma en angustia cuando Violet recibe mensajes anónimos en medio de su cita en los que le muestran que hay alguien en su casa. La mujer entra en pánico, pero la orden que recibe es no hablar con nadie, ya que su hijo y la cuidadora de éste están en riesgo de vida.

Foto: IMDb.
Foto: IMDb.

La cinta tiene la ambientación y los recursos técnicos para acentuar el entorno de angustia y tensión necesarios en un thriller psicológico, sin embargo éste es ligero, pues tiene ciertos chispazos casi de comedia para evitar que la trama se vuelva densa.

El tono de los actores es realista, la dirección de Christopher Landon es cuidada, detallada para mantener la sensación de acoso y de tensión entre los personajes acentuando la incertidumbre de Violet, quien sólo quiere llegar a su casa para proteger a su hijo.

“Drop: amenaza anónima” es una cinta para pasar un rato de emoción sin demasiada tensión. El elenco está integrado por Meghann, Brandon Sklenar, Violett Beane y Gabrielle Ryan.

Dónde ver: Prime Video / HBO Max

