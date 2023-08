Dreamers, el mensaje detrás de "Blue Beetle", la película que compite con "Barbie"

La idea de tener un súper héroe cien por ciento mexicano es una promesa que ha cautivado al público de la nueva cinta "Blue Beetle".

La película dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto destronó en la taquilla de Estados Unidos a "Barbie", que venía de una racha de más de un mes en la cima.

Consiguiendo 25.4 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá, esta historia bajó a Barbie al segundo lugar de la lista, con 21.5 millones en la última semana y un total recaudado de 567.3 millones de dólares.

La trama sigue a Jaime Reyes, interpretado por Xolo Maridueña, un joven que en busca de trabajo es elegido para resguardar una reliquia de biotecnología alienígena en forma de escarabajo que lo escoge como huésped simbiótico otorgándole poderes sobrenaturales e impredecibles que son producidos a base de una alta tecnología.

Jaime, es miembro de una familia mexicana conformada por su padre Alberto (Damián Alcazar), su mamá Rocío (Elpidia Carrillo), su abuelita Nana (Adriana Barraza), su hermana Milagro (Belinda Escobedo) y su tío Rudy (George López).

“Nunca vi posible que se contara una historia, no solamente que tuviera a un actor latino, sino que el personaje y toda su familia también fueran latinos. Tener la oportunidad de crear una película que su espíritu, su sabor completo sea latino, era algo que se me hacía un honor”, dice Ángel Manuel Soto en entrevista con EL UNIVERSAL.

La esperanza del director es que esta película abra las puertas para que se sigan contando historias como está, basada en una comunidad que no siempre es tomada en cuenta.

La producción tardó dos años en llevar a cabo la cinta en la que también participan Susan Sarandon, Bruna Marquezine y Harvey Guillén, mostrando una realidad que viven los jóvenes hijos de inmigrantes que nacieron y crecieron en el país vecino, enfrentando pocas oportunidades, y discriminación.

“Es bien importante que eso se cuente porque es la experiencia más grande que tienen los latinos inmigrantes en Estados Unidos, es una amenaza que muchos de ellos enfrentan a diario”, señala el director.

Él mismo se sintió identificado con la historia creada por el mexicano Gareth Dunnet- Alcocer, quien migró a Estados Unidos para encontrar más oportunidades para estudiar cine que las que encontraba en su ciudad natal, Querétaro, México.

“Queremos darle una voz y poder presentar un héroe que nos inspire a nosotros a encontrar el Blue Beetle que llevamos dentro para así unirnos en colectivo porque a veces individualmente puede que sea mucho más difícil, pero si nos unimos como raza, yo creo que no pueden contra nosotros”.

En su caso cuenta que muchos ciudadanos puertorriqueños viven con la incertidumbre de no saber dónde van a dormir a causa de la gentrificación que se vive en su país. El apoyo familiar y amistoso han sido clave contra esta dificultades.

“Nos están desplazando, es algo que vivimos en Puerto Rico a diario, venir con expectativas de lo que uno quiere hacer y encontrarse con que hay que dejar los sueños atrás y tratar de proveer para la familia, que es ese núcleo que te forma, que te cuida, que te protege y hace que seas la persona que eres. No tengo un escarabajo que me da poderes, pero tengo una familia que me da la fuerza para poder llegar a donde puedo llegar”, señala.

Según el portal estadounidense de procesos legales sobre la migración, Boundless, alrededor de 800 mil jóvenes que ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal cuando eran niños ahora son beneficiados con el programa de la Acción Diferida para los llegados en la Infancia, DACA, por sus siglas en inglés.

Soto quiere que esta producción los represente a ellos y a otras minorías.

“Cuando hicimos la premiere en Puerto Rico hace, pude verla en la pantalla grande, junto a mi padre, junto a mi madre y junto a todos esos amigos que me han ayudado a llegar hasta donde estoy y que espero que se hayan visto representados y motivados por la representación en la pantalla, no solamente de nosotros como familia, ni de nuestra latinidad, sino también al ver un héroe que le pertenece al barrio, que le pertenece al pueblo”.



melc