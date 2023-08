Juanes sobre la prohibición de corridos en México: "Puede ser mejor que hagan una canción a que tomen un arma"

Juanes anunció su regreso a México después de cuatro años de ausencia. El cantante colombiano dará un concierto en el Auditorio Nacional próximamente, por lo que ofreció una rueda de prensa para dar los detalles.

Su regreso sucede en medio de una etapa controversial en la música mexicana, cuando varios cantantes de corridos y reggaetón están enfrentándose a la censura de su música porque en algunos Estados la han prohibido por considerar que incita a la violencia. En respuesta a EL UNIVERSAL Juanes opinó sobre la situación.

"No es que disfruto la apología al crimen ni a nada de esas cosas, pero no sé, puede ser mejor que hagan una canción a que tomen un arma", afirmó el cantante.

En 2005 él experimentó la censura en carne propia, cuando su tema "La camisa negra" fue vetada de República Dominicana por considerar que la letra era morbosa y hablaba en doble sentido. En ese tiempo consideró 'ridícula' la prohibición, hoy hace una reflexión desde su posición como un exponente musical con 36 años de carrera.

"Yo no sé si la prohibición es algo que ayuda en este caso, porque generalmente la música que escuchamos siempre es el reflejo de la sociedad que construimos un poco, entonces criticar o prohibir la música no va a solucionar el problema porque la música al final es arte, es una forma de expresión", señaló.

Además destacó el esfuerzo que hacen muchos de los intérpretes de corridos al realizar una canción, pues como músico ha analizado el trabajo detrás de este género.

"De los corridos me gusta que la musicalidad es compleja, no es una música fácil de tocar, tienen que estudiar mucho el instrumento para tocar esa música, entonces no es que sea algo de la nada", expresó.

Lee también: "Tener unos tenis era como tener un carro para nosotros los pobres": Los Tigres del Norte

Finalmente se declaró seguidor de esta música que es parte del regional mexicano y de una cultura popular en el país y habló acerca de la popularidad de nuevos géneros de la que ha sido testigo.

"Me gusta ese sonido popular de esa música, así de calle de cantina, de pueblo, no me clavo mucho en la letra más que en la musicalidad", contó.

"Estos ciclos de la música van pasando, ahora es lo regional, antes era el reggaetón, quien sabe que vendrá después, todo va dando vueltas o todo se va mezclando entre sí, creo que es la dinámica de la música y también tiene mucho que ver la tecnología y las redes sociales y como la música va viajando y nos va alterando el imaginario constantemente y eso va a seguir cambiando", añadió.

Juanes, listo para el regreso

En mayo de este año pocos fueron quienes pudieron disfrutar de su música durante un concierto sorpresa que dio en las calles de la Ciudad, en Zona Rosa.

Ahora, para todos sus verdaderos fans, Juan Esteban como es su nombre real, se presentará en el Auditorio Nacional el 19 de octubre del 2023. Se trata de un concierto que es parte de su gira por Latinoamérica llamada "Vida cotidiana", aludiendo a su más reciente disco.

"Seguimos adelante va a estar brutal, vamos a presentar algunas canciones del nuevo álbum y tendremos algún invitado por ahí, estamos planeando algo para que la gente se sorprenda", dijo Juanes en conferencia de prensa.

Lee también: Miguel Bosé rompe el silencio y revela cómo vivió el asalto a su domicilio: "Se llevaron todo"

Colombia, Argentina. Bolivia y algunos países de Europa como Francia y España también son parte del tour, el primero que realiza después de la pandemia por Covid-19 en la que asegura que aprendió a valorar mucho más los conciertos en vivo y subir a un escenario.

"Ese encierro y toda esa época nos enseñó a valorar mucho más, yo creo que puede existir la inteligencia artificial, la tecnología que sea, pero no creo que pueda igualarse nunca jamás a la experiencia de la música en vivo, a estar ahí en un lugar donde el sonido y la luz están interactuando y siendo una especie de estimulación a tus sentidos, yo creo que eso es algo maravilloso", señaló el cantante.

rad