"Tener unos tenis era como tener un carro para nosotros los pobres": Los Tigres del Norte

Los Tigres del Norte fueron la primera agrupación mexicana en ganar un Grammy internacional en 1988, hoy tienen seis en total y son en la industria de la música regional uno de los grupos más importantes.

Pero el camino no fue fácil, originarios de Mocorito Sinaloa comenzaron cantando en restaurantes y eventos privados, su familia era humilde y en entrevista para el canal de Yordi Rosado recordaron detalles de su difícil camino.

“Cuando estaba yo chico ni siquiera para los desfiles podíamos tener zapatos, era con huaraches y a Jorge una vez le compraron tenis porque … mi papá en el fondo de su corazón sabía como Jorge tenía que ir a la escuela”, recordó Hernán Hernández, vocalista y bajista.

Lee también: Miguel Bosé rompe el silencio y revela cómo vivió el asalto a su domicilio: "Se llevaron todo"

“Tener unos tenis era como tener un carro para nosotros los pobres”, señaló.

Después de trabajar en Los Mochis, comenzaron a acercarse poco a poco a la frontera con Estados Unidos y su primer show internacional lo hicieron en un reclusorio en el que varios intérpretes independientes se presentaron.

Ahí fue donde surgió su nombre artístico, se los puso un agente de aduana que pidió que se identificaran con un nombre, pero al no estar preparados los cintó integrantes, él les propuso “The little tigers of the north”, (los pequeños tigres del norte), pues consideró que eran muy pequeños, pero ellos defendieron que crecerían así que sería mejor Los Tigres del Norte.

Pioneros en los narcocorridos muchas veces fueron censurados, pero aseguran que nunca estuvieron inmiscuidos en problemas con algún narcotraficante y que no tocan en fiestas privadas donde puedan ser vinculados con algún capo.

“Cuando recién empezamos con La Camelia (Contrabando y traición) no era a la dimensión de las redes y de cómo ahora la gente te puede conocer pero en la época que nosotros grabamos esa canción también había ese boom porque nadie había grabado un corrido que dijera ‘traen la marihuana en las llantas del carro’ y en esa época era como ‘Ay ¿cómo se atreven a tocar esa en el radio?’”, recordó Hernán.

Y se conmovieron hasta las lágrimas luego de recordar que, a pesar de la fama que alcanzaron, sus padres nunca quisieron cambiar su vida en el pueblo por una llena de lujos en el extranjero.

“Cuando murió mi papá le compramos una casa a mi mamá en la frontera con Mexicali y se quedaba un mes y se regresaba y decía ‘es que si no estoy allá ¿quién va a limpiar la tumba de tu papá?’ Nunca quiso que le arregláramos la casa de mi papá porque siempre decía ‘son los recuerdos de tu papá’”, dijo el vocalista y líder Jorge Hernández.

Lee también: No sólo Wendy, Nicola también saldrá en la telenovela de Juan Osorio, confirma el productor

Su mamá, Consuelo Ángulo, tuvo en total 11 hijos, cuatro de ellos hoy son parte de la agrupación. Falleció en octubre del 2022 y al igual que con su padre, los músicos se enteraron del deceso en medio de un concierto que no pudieron abandonar.

“Todavía la alcanzamos a hablar con ella en el face time y le hacíamos bromas para que se reanimara y todos hablábamos con ella y le decíamos en cuanto terminemos de tocar nos vamos a ir para estar con usted”, recordó Hernán.

“La extraño, cuando le llamaba por teléfono en videollamada me pedía canciones y jugando según ella abría una cerveza; duraba yo hasta tres o cuatro canciones cantándole”, agregó el acordeonista Eduardo.

¿Colaboración con Peso Pluma?

Además aprovecharon la ocasión para hablar acerca del auge del corrido tumbado, que tiene al joven Hassan Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, en la cima del éxito a sus 24 años.

Jorge no descartó la posibilidad se hacer una colaboración en el futuro.

“Es muy rápido para pensar hacer esto, yo creo que habiendo temas de las temáticas que puedes tocar con alguien que tenga los mismos ideales que nosotros y que hubiera un tema interesante podría ser”, afirmó Jorge.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más.

melc