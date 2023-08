No sólo Wendy, Nicola también saldrá en la telenovela de Juan Osorio, confirma el productor

Juan Osorio acaba de confirmar que, junto con Wendy Guevara, Nicola Porcella también tendrá una aparición en su próxima telenovela, la cual podría llevar por nombre "Un amor sin receta", sin embargo, el productor no dio detalles acerca de si sus papeles serán protagónicos o contaran con una participación menor dentro de su producción pero eso no ha disminuido el entusiasmo de los seguidores de "Wencola" en redes sociales, ya que podrán seguir viéndolos juntos en pantalla, tal y como lo hacían durante las emisiones de "La casa de los famosos México".

Con su participación en "LCDLFM", todas y todos los participantes aspiraban que, a su salida del reality, comenzaran a llegarles oferta de trabajo, todavía sin imaginarse el gran impacto que tendría el programa en la audiencia mexicana, sin embargo, una de las participantes que comenzó a dimensionar, todavía dentro de la casa, los ofrecimientos de trabajo que comenzaban a acumularse para ella fue Wendy que, durante uan visita que Juan Osorio hizo a su hijo, fuera de las instalaciones donde se grababa el proyecto, se enteró que el productor ya la tenía contemplada como actriz para su futura telenovela.

"Dile a Wendy que ya tiene personaje en la novela", grita Osorio mientras su hijo lo escucha conmovido y Wendy reacciona inmediatamente. "Muchas gracias, papá Emilio... ¡digo! papa Juan, ay p*ndej*", se dice a sí, luego de equivocarse de nombre.

A continuación, el productor detalla a la influecer qué tipo de personaje tiene contemplado para ella: "Ya vas a ser la protagonista/villana de la próxima novela", noticia a la que Guevara reacciona con un grito de emoción y reitera sus agradecimientos a Osorio: "Ay, gracias".

Pero no fue sino hasta semanas después, cuando Wendy salió de "LCDLFM" que ella y el productor pactaron un encuentro, como dio a conocer la influencer durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en la que también estaban presentes Nicola Porcella y Emilio Osorio, de hecho, el "Halcón" se mostró muy sorprendido cuando su excompañera de reality le informó que estaba a poco de reunirse con su padre para hablar acerca de su propuesta de trabajo.

Sin embargo, la sorpresa de Emilio aumentó todavía más cuando Nicola expresó que él también estaba convocado a esa reunión. "No me dijo nada, el único que no tiene cita con él soy yo", dijo entre risas y sorpresa.

Días más tarde, fue Osorio, a través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el que habló que tanto Wendy y Nicola ya habían confirmado su participación en su próxima novela, la cual podría llamarse "Un amor sin receta".

Y aunque todavía de desconoce cuando comenzarán sus grabaciones, en la entrevista con Mara, Nicola fue puntual a la hora de expresar que su prioridad era comenzar a prepararse para ofrecer contenidos profesionales a todas esas personas que votaron por él y le dieron una nueva oportunidad.

"Nosotros queremos seguir haciendo cosas pero, ya viene de nosotros, dar lo mejor de nosotros en lo que queramos hacer; conducir, actar, redes... pero ya prepararnos para dar lo mejor, entonces mi cabeza está en eso, en retribuir lo que ellos han hecho por nosotros", destacó.



