Así se celebró la fiesta de Wendy Guevara; llena de famosos pero con la ausencia del "team infierno"

Wendy Guevara pasó su cumpleaños dentro de "La casa de los famosos México" llena de celebraciones, sin embargo, eso no impidió que llevara a cabo una fiesta atrasada para festejar su vuelta al sol, por lo que este sábado se llevó a cabo una gran celebración en su natal León, Guanajuato, en la que se presentaron un sinfín de personalidades famosas, aunque no pasó desapercibida la ausencia de todos los integrantes del "team infierno", así como de Paola Suárez, integrante de "Las Pérdidas".

Desde que Wendy ingresó a "LCDLFM" hablaba de su preocupación de qué sucedería si llegara a la final, pues su cumpleaños era sólo un día antes, por lo que no podría festejar su cumpleaños como ella estaba acostumbrada y, dicho y hecho, la influencer cumplió sus 30 años dentro de la casa con la presencia de Manuel Turizo y un pastel, así como la compañía de los miembros del "team infierno", sin embargo, la ganadora del reality se quedó con las ganas de realizar una fiesta a lo grande, la cual tuvo lugar el día de ayer.

Por ello, desde muy temprano, Guevara estuvo compartiendo diferentes historias de cómo se preparaba para la gran noche, para la que utilizó un vestido alusivo a una sirena, debido a que la fiesta tuvo como temática las sirenas. Por ello, el dúo de diseñadores Iann Dey, quienes confeccionaron el vestido de la influencer, se basaron en esta criatura mitológica para crear un atuendo con tonalidades coral y tesitura semejante a las escamas de las especies marítimas.

Y aunque la influencer no recibió a sus invitados sino ya muy entrada la noche, desde temprano supo que los integrantes del "team infierno" no irían a su fiesta, como destacó en una transmisión que hizo con sus más de seis millones de seguidores en Instagram. En el video, Wendy confirmó que Poncho le había avisado que no asistiría, mientras que la ausencia de Nicola y Sergio Mayer era de esperarse, ya que Porcella viajó a Perú para celebrar el cumpleaños de su madre, mientras que el actor organizó un evento con las y los fans que lo apoyaron dentro del programa ese mismo día.

Y aunque uno de los amigos de Guevara, que se encontraba con ella mientras grababa el video, le aseguró que Emilio y su papá, el productor Juan Osorio, sí asistirían al evento, tal parece que eso no ocurrió así o, al menos, ni Wendy, ni Emilio compartieron fotografías que demostraran que el cantante de 20 años habría acudido a la fiesta.

Otra de las ausentes fue Paola Suárez, amiga muy cercana de la famosa e integrante de "Las Pérdidas", la cual ya había descartado la posibilidad de asistir al evento, debido a que contaba con un compromiso laborar que, por contrato, no podía cancelar. Sin embargo, este parecería no ser el único motivo por el que no asistiría pues, cuando habló del tema, la influencer destacó que las personas que habían organizado la fiesta, no habían invitado a las verdaderas amistades de Wendy, sino sólo a personas que se desenvuelven en el medio y son famosas pero que, en realidad, no tienen una amistad sincera con Guevera.

“Hay muchas personas que conocemos a Wendy realmente de su colonia, se los juro que ni alguna de las vecinas de donde vivía Wendy están invitadas. A esa fiesta va a ir pura gente ¡hipócrita! Así es la palabra, pura gente que ni se conocen”, expresó y aclaró que para celebrar y demostrarle su solidaridad a su amiga no necesitaba ir a esa reunión. "Yo después que quiera ver a Wendy, yo voy a su casa convivo con ella, salimos a comer, salimos a jotear, hacemos unos videos y cada quien a su casa, como siempre le he hecho”.

A diferencia de ella, Kimberly Irene sí pudo cancelar su compromiso laboral para asistir a la fiesta, pues su presencia fue notable en las historias de Instagram que la cumpleañera compartió a lo largo de toda la noche. Marlon, Colmenarez, amigo y supuesta pareja de Wendy, tampoco estuvo presente en este evento.

Otras y otros de los invitados al festejo fue Gomita y su familia, la bailarina Sol León, Daniel Fregoso, Gaby Rueda, Jaky, ex concursante de "Survivor", Fernando Blas Wanders Lovers, entre otras personas.

Ante la presencia de tantas figuras famosas, por la tarde, una de las amistades de Wendy le hizo saber que, las y los organizadores de la fiesta, habían contratado mucha seguridad para evitar eventos poco agradables durante la fiesta pues, en redes sociales y en internet, mucho se especuló que la dirección del festejo y se había filtrado, sin embargo, no sucedió ningún evento fuera de lo común.

La famosa, además de recibir múltiples presentes por parte de sus invitados, partió un pastel de varios pisos en que su imagen destacó, pues fue pintaba en su pastel de cumpleaños, el cual le pareció tan bonita que, en principio, se negó en partir.



