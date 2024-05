Denisse de Kalafe canta su éxito "Señora, Señora" en pleno vuelo

Denisse de Kalafe fue captada en un vuelo el 10 de mayo, Día de las Madres, y la cantante brasileña tomó el micrófono del avión para interpretar su gran éxito "Señora, Señora", que escribió para su madre hace 43 años para las y los pasajeros que aplaudieron su conmovedora actuación.

La cantautora brasileña, naturalizada mexicana, obtuvo reconocimiento generalizado en 1981 cuando su canción "Señora, Señora" se convirtió en un himno que se reproduce cada 10 de mayo en nuestro país.

Por ello, cuando este viernes pasado, de Kalafe viajaba en un avión, su presencia no pasó desapercibida por las y los otros turistas que, fascinados, grabaron con sus celulares la interpretación de la cantante de 74 años, que dedicó la canción a todas las madres en su día.

Denisse de Kalafe iba en una vuelo comercial y le pidieron cantar "señora, señora" en el día de las madres ~ ¡Obvio fue la sensación! 💖

La originaria de Ponta Grossa contó a Cristina Pacheco, en su programa "Diálogos en confianza", que la canción la escribió una tarde, luego de colgar el teléfono con su madre, la señora Linda.

Denisse, que ya residía en nuestro país, estaba por recibir a un grupo de amistades en su casa, a quienes había invitado a comer, sin embargo, la cantante no era muy hábil en los asuntos de la cocina, pero tampoco podía pedir comida a domicilio, debido a que era primero de mayo y los restaurantes estaban cerrados.

Fue así que se comunicó con su madre para que la guiará y lograra preparar un platillo, digno para sus invitadas e invitados.

"A mí hasta el agua se me quemaba, entonces fue la tragedia, yo no sabía cocinar, entonces hablo con mi madre, que estaba en el rancho de una amiga en Sao Paulo, me enseñó a hacer lo que yo tenía en la casa; ajo con pasta, entonces por télefono me dirigió toda la preparación y, de ahí, me fui al piano", detalló.

La cantante de otros temas como "El amor cosa tan rara" y "Quiéreme más" describió a su madre como una mujer excepcional, asegurando que la letra de su canción se quedó corta a la hora de describirla.

"Es maestra de piano, es concertista, tiene 60 años en el piano y toca a Wagner sin leer la partitura, quiere decir que, con mi letra, quedé corta", precisó.

También destacó que su madre era una mujer con una "vitalidad impresionante", que a pesar que, como ella, sentía pasión por la música, nunca pudo dedicarse al mundo artístico, debido a que en su época era muy mal visto.

"Mis abuelos no te permitieron, eran muy apegados, una artista era sinónimo de ´mujer de la mala vida´ en esa época, y a mi mamá no le permitieron seguir su carrera porque, de verdad, tenía toda la madera para ser una artista", ahondó.

