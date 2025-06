Dr. Shenka no iba a ser el cantante de Panteón Rococó; quería ser el guitarrista: "mi ilusión no era cantar" El líder de la banda de ska no conocía mucho de rock mexicano en su juventud

Dr. Shenka debutó como cantante de Panteón Rococó en 1995, en su primer álbum estaba incluído uno de sus mayores éxitos "La dosis perfecta". Foto: Instagram Foto: