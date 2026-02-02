Más Información

Libro sobre el cine en el sexenio de Luis Echeverría se integra a la Filmoteca de la UNAM

Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación para celebrar sus 50 años

Romero Tellaeche y revendedores de boletos de BTS, derrotados; Kanye West… ¿redimido?: memes de la semana

La piel de leopardo, un ensayo de Gabriel Bernal Granados

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El llegará a salas mexicanas como parte del ciclo Cinépolis +QUE CINE, con funciones en complejos seleccionados. La cinta retrata el proceso de pausa, conflicto contractual y regreso independiente de la banda surcoreana de indie rock . Se en cines el 14 de febrero de 2026.

¿Quiénes son The Rose?

Formada en 2017, en el distrito de Hongdae (Seúl), The Rose está integrada por , , y ; desde su debut, el grupo se distinguió dentro del entorno K-pop por un enfoque más cercano al indie rock y a la composición autoral que al modelo tradicional de idols.

Esa postura derivó en un conflicto con su discográfica y en una pausa de actividades de tres años, periodo que el documental aborda como punto de quiebre creativo y personal para sus integrantes.

"The Rose: Come Back To Me", documental. Foto: IMDb

La película ofrece acceso al proceso de composición y grabación tras la pausa, la preparación de la gira de regreso, conversaciones internas sobre independencia artística y el impacto emocional y profesional del conflicto contractual. Más que un recuento de logros, el enfoque está en las decisiones que llevaron al grupo a priorizar autonomía creativa, así como en las implicaciones reales de operar fuera del sistema tradicional del K-pop.

El documental introduce la idea de la “jaula dorada” para describir las condiciones de control creativo y contractual habituales en la industria. A partir de la experiencia del grupo, se contrasta ese modelo con los riesgos y libertades de la independencia.

La preventa estará disponible el 29 de enero a través del sitio oficial de Cinépolis y la App Cinépolis GO.

