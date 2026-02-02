El documental "The Rose: Back to me" llegará a salas mexicanas como parte del ciclo Cinépolis +QUE CINE, con funciones en complejos seleccionados. La cinta retrata el proceso de pausa, conflicto contractual y regreso independiente de la banda surcoreana de indie rock The Rose. Se estrena en cines el 14 de febrero de 2026.

¿Quiénes son The Rose?

Formada en 2017, en el distrito de Hongdae (Seúl), The Rose está integrada por Woosung, Dojoon, Hajoon y Taegyeom; desde su debut, el grupo se distinguió dentro del entorno K-pop por un enfoque más cercano al indie rock y a la composición autoral que al modelo tradicional de idols.

Esa postura derivó en un conflicto con su discográfica y en una pausa de actividades de tres años, periodo que el documental aborda como punto de quiebre creativo y personal para sus integrantes.

Lee también: Premios Oscar 2026: "K-pop Demon Hunters" será uno de los pocos actos en vivo de la noche

"The Rose: Come Back To Me", documental. Foto: IMDb

La película ofrece acceso al proceso de composición y grabación tras la pausa, la preparación de la gira de regreso, conversaciones internas sobre independencia artística y el impacto emocional y profesional del conflicto contractual. Más que un recuento de logros, el enfoque está en las decisiones que llevaron al grupo a priorizar autonomía creativa, así como en las implicaciones reales de operar fuera del sistema tradicional del K-pop.

El documental introduce la idea de la “jaula dorada” para describir las condiciones de control creativo y contractual habituales en la industria. A partir de la experiencia del grupo, se contrasta ese modelo con los riesgos y libertades de la independencia.

La preventa estará disponible el 29 de enero a través del sitio oficial de Cinépolis y la App Cinépolis GO.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc