Faltan unas horas para saber a los nuevos reyes del cine mexicano vía el premio Ariel y, por fortuna, varias de ellas están disponibles en plataformas streaming y algunas continúan en cartelera.

La noche del sábado se sabrá las que se lleven el premio de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas en sus más de 20 categorías, pero desde ahora ya puedes ir armando tu lista de favoritas y disfrutarlas.

Aquí te damos las que están disponibles en la comodidad del hogar y en alguna salas. Otras como “Hombres íntegros” aún están esperando fecha de estreno.

Lee también “Passarinho”, el corto para hablar de futbol y sueños

“Casi el paraíso”

¿De qué trata?: Un joven europeo finge ser de la realeza para obtener beneficios económicos. El problema es cuando a su llegada a México, se encuentra con una vieja conocida que sabe su secreto.

Nominaciones: 1, Guion Adaptado

¿Dónde ver?: HBO Max

Corina

¿De qué trata?: Una joven tiene miedo a salir a la calle tras un accidente de su infancia, pero ahora debe emprender la búsqueda de una escritora, luego de que le modificó un texto.

Nominaciones: 8, entre ellas Dirección (Urzula Barba), Actriz (Naian González) y Coactuación (Laura de Ita y Carolina Politi).

¿Dónde ver?: Prime Video

“El guardián de las monarcas”

¿De qué trata?: La muerte de Homero Gómez, protecto del santuario de las mariposas monarca, sigue siendo un gran misterio. Este documental escudriña lo que hacía y los posibles móviles y culpable de ello.

¿Dónde ver?: Netflix

”Fiesta en la madriguera”

¿De qué trata?: Un líder mafioso desea cumplir todos los deseos de su hijos, así sea cualquier cosa que parezca imposible,

Nominaciones: 2, Revelación Actoral (Miguel Valverde) y Guion Adaptado

Lee también Rodrigo Prieto y "Pedro Páramo" acaparan reflectores en el encuentro de nominados al Ariel

“Jugaremos en el bosque”

¿De qué trata?: Una pareja vive un tragedia y deciden irse a vivir a una antigua casa donde hay unas niñas que no son precisamente lo mejor del mundo.

Nominaciones: 2, Maquillaje y Efectos especiales

¿Dónde ver?: ViX

“La cocina”

¿De qué trata?: Todo se desarrolla en la cocina de un restaurante neoyorquino, en la que prácticamente trabajan migrantes. Pedro es uno de los cocineros principales, es novio de una mesera, pero es acusado por un presunto robo. Se filmó en Nueva York y en un foro de la Ciudad de México.

Nominaciones: 15, entre ellas Película, Dirección (Alonso Ruizpalacios), Actriz (Rooney Mara), Actor (Raúl Briones) y Guión Adaptado.

¿Dónde ver?: Max

“No nos moveran”

¿De qué trata?: Una mujer descubre, 50 años después, al asesino de su hermano durante el movimiento estudiantil de 1968 y encarga a un joven que sea su arma de venganza. Es una combinación de drama y humor negro filmada en Tlatelolco. Ganador del Premio del Público y Película en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.

Nominaciones: 15, entre ellas Película, Dirección (Pierre Saint-Martin), Ópera Prima, Actriz (Luisa Huertas) y Revelación (José Alberto Patiño)

Dónde ver: Salas de circuito cultural como Cineteca Nacional

Pedro Páramo

¿De qué trata? Basada en la novela homónima de Juan Rulfo. Narra dos historias: la de Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala en busca de su padre, y la del hombre que da título a la novela, corrupto por la Revolución. Es el debut como director del cinefotógrafo Rodrigo Prieto, nominado en cuatro ocasiones al Oscar.

Nominaciones: 16, entre ellas Película, Direccíón, Actor (Manuel García Rulfo), Coactuación femenina (Giovanna Zacarías y Mayra Batalla) y Coactuación masculina (Héctor Kotsifakis).

¿Dónde ver?: Netflix

Sujo

¿De qué trata?: Un niño de cuatro años queda huérfano luego de que su papá, un sicario, es asesinado. Mientras crece parece que se dará cuenta que seguir los pasos de su padre son inevitables. Es una codirección entre Fernanda Valadez y Astrid Rondero. La cinta se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Sundance donde ganó, lo mismo que en San Sebastián.

Nominaciones: 13, entre ellas Película, Dirección, Actor (Juan Jesús Varela), Coactuación Femenina (Yadira Pérez Esteban) y Coactuación Masculina (Alexis Varela)

¿Dónde ver?: Prime Video

“Technoboys”

¿De qué trata?: Luis Gerardo Méndez interpreta a un cantante noventero que desea reverdecer laureles con su viejo grupo pop.

Nominaciones: 1, Vestuario

¿Dónde ver?: Netflix

“Turno nocturno”

¿De qué trata?: El director Rigoberto Castañeda (“Kilómetro 31”) retoma la leyenda de la Planchada, una enfermera que espanta a trabajadores médicos que no cuidan a pacientes, para esta historia de terror ambientada en un hospital en desuso del Centro Médico Nacional.

Nominaciones: 1, Efectos Visuales

¿Dónde ver?: Max

“Un actor malo

¿De qué trata?: Durante la filmación de una película, una actriz señala que su compañero de escena abusó sexualmente de ella. Todo se vuelve un caos porque hay quien le cree y quien no. La cinta se rodó en un momento en que los señalamientos a abusos en producciones audiovisuales eran tema en la industria.

Nominaciones: 5, Película, Actriz (Fiona Palomo), Actor (Alfonso Dosal), Guion Original y Edición

¿Dónde ver?: Prime Video