Dharius fue entrevistado por Melo Montoya y, desde que el empresario regio subió el contenido a YouTube, ha generado diversas reacciones en los usuarios de la plataforma, que aseguran que, durante la charla, el rapero mexicano se encontraba bajo los influjos del alcohol o de alguna sustancia ilícita.

El rapero e exintegrante del Cartel de Santa se encuentra en gira de medios, por lo que ha concedido diversas entrevistas a canales de música, entre ellos, el de Montoya, dueño y fundador del Machaca Festival.

En ella, el cantante habló de diferentes aspectos que rodean su vida cotidiana, entre ellos su consumo recurrente al alcohol, confiando que, en 24 horas, ingiere al menos 12 cervezas.

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"¿Pa´qué te miento?, un chingo, ahorita más de 12, yo empiezo a tomar (temprano) y no hagamos la cuenta de otras sustancias", dijo entre risas.

Además de hablar de otros gustos, relacionados con el alcohol, Melo le preguntó por su consumo de sustancias, del que habla, habitualmente, en las letras de sus canciones.

"Dha" confirmó que sigue ingiriéndolas pues, a pesar de haber estado tres meses rehabilitado, volvió a probarlas.

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Así como refirió que ha gastado incalculables cantidades de dinero por la compra de narcóticos, reconoció que, en él, está el pensamiento latente de dejar de consumirlas, pues su ingesta ya le provocan daños colaterales.

"(Las consumó) desde los 16, yo sí me he querido internar, pero luego hay mucho jale, me fui una vez tres meses, era una casita con alberca y sí me rehabilité, siempre, todo el tiempo, pienso (en dejarlo), pero está cabr*n, ya te comienza a doler la espalda y la panza", expresó.

Y aunque no es la primera vez que el regiomontano habla del estilo de vida que lleva, en los comentarios del video, muchos usuarios afirman que el cantante no se encontraba en un buen estado y que, prueba de ello, sería que demoraba en concatenar sus ideas a la hora de responder a las preguntas que Montoya le formulaba.

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Y aunque algunos bromean, pidiéndole a Melo que no elimine la entrevista, debido a que es notorio que no se encuentra en sus cinco sentidos, es la misma razón por el que otro grupo de personas piden que sea bajada, ya que vulnera la imagen de Dharius y la condición que atraviesa en este momento de su vida.

"Se nota que traía la fiesta de días".

"Creo que la regaste, carnal, al subir a este viejón en esa condición".

"Ojalá el Dharius se rehabilité o le baje tantito".

"Ojalá alguien dentro de su círculo pueda ayudarlo, tiene mucho talento".

"Es Dharius siendo Dharius, déjense de jaladas".

"Hasta sentí cul*ro de ver a Dharius en ese estado".

"Está con madre el podcast, no lo vayas a bajar, wey".

"Nunca me imaginé que lo iba a ver así y, la verdad, es triste, nose ve nada bien y siento que Melo pensó lo mismo, pero tiene un gran temple".

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melc