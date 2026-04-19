El freestyle ha tenido una evolución lenta pero constante en el gusto del público. En poco más de 20 años, pasó de practicarse en los barrios a convertirse en un semillero de artistas que hoy dominan la escena internacional.

Uno de los pioneros en abrir camino en las batallas fue Mauricio Hernández González, mejor conocido como Aczino, un mexicano de 34 años que se convirtió el primer bicampeón y el único tricampeón de la Red Bull Batalla de los gallos.

Actualmente, también participa en torneos como Barrios Latinos CODM, donde se fusionan los esports (competiciones de videojuegos multijugador) con la improvisación, y cuya final presencial fue ayer.

“Hay gente que nunca nos ha visto y otros que sí. Es una retroalimentación para todos lados”, destaca.

El originario de Ciudad Nezahualcóyotl considera que este tipo de eventos, en los que debe hacer equipo con un gamer para representar a México frente a otros latinoamericanos, refleja el esfuerzo colectivo por abrirle camino al freestyle.

“Representa el momento que vive el freestyle, donde ya se puede fusionar con cualquier tipo de entretenimiento. A ver qué tal sale”.

Semillero de talentos

El único bicampeón de la FMS Internacional no se limita a competir, ámbito en el que ya acumula medallas y trofeos de prácticamente todas las competencias. En paralelo, ha comenzado a crear sus propios espacios para impulsar el talento emergente, siendo Batalla de Campeones, Liga Bazooka México y Batalla de Campeonas algunos de sus proyectos.

Con este último busca abrir más oportunidades a las mujeres, quienes hasta hace relativamente poco no eran invitadas de forma recurrente a competencias internacionales.

El rapero reconoce la baja participación femenina, pero aplaude las iniciativas que han surgido en distintas partes del mundo para darles mayor visibilidad.

Ejemplo de ello es Barrios Latinos CODM, donde comparte escenario con exponentes como la freestyler colombiana Marithea.

Considera que uno de los principales factores que alejan a las niñas y jovencitas de las batallas es el entorno en el que se desarrollan.

“El freestyle se mueve en la calle, en los parques. Tienes que viajar de ciudad en ciudad para hacerte de un nombre, una carrera. Para una morra de 14 o 15 años, que es cuando generalmente se empieza, puede ser un ambiente peligroso. La misión es que todo este talento se vaya concentrando y exponiendo cada vez más”, concluye el cantante.

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