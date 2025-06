Michael C. Hall resume el regreso de la serie Dexter en una sola frase: “El personaje estará con gente parecida a él”.

Dexter: resurrección llegará a Paramount+ el próximo 11 de julio y colocará al personaje central, un asesino serial, en un foco especial que se dedicará a lo mismo, pero en la ciudad de Nueva York en lugar de Miami, y en el que estará Uma Thurman.

La nueva entrega iniciará con Dexter en estado de coma, luego de haber sido herido por su hijo y dado por muerto, tiempo durante el cual es visitado en su inconsciencia por gente de su pasado.

“Me sentía motivado con la idea de que si no moría (el personaje), ¿qué tipo de nuevas oportunidades le daría la vida? ¿Sería capaz de liberarse del pasado que ha estado cargando? Ahora, se da cuenta de lo que inspiró en su hijo, de que hay cosas que no quiere dejar. Y no hay más evidencias de que Dexter sea un ser humano.

“Ahora, yo diría que al ver que estará con otros asesinos se siente seducido por encontrarse con personas como él”, apuntó.

El actor estuvo ayer en uno de los paneles de la CCXPMX, que se realiza en el Centro Banamex y que congrega a amantes de cómic, el arte pop, series y películas alusivas. Estuvo acompañado por el también actor David Zayas y el creador Clyde Phillips.

Durante el encuentro con el público se mostraron avances exclusivos del primer episodio así como el tráiler oficial de la producción.

“A Batista (su personaje) lo vamos a ver convertido ya en capitán y sigue creyendo que Dexter murió esa noche, pero recibe una llamada de la jefa policiaca, exnovia de Dexter, quien le dice que Dexter sigue vivo”, adelantó Zayas.

Philip compartió su buena sorpresa por la respuesta del publico a la serie, que inició en 2006.

“Nos decían que regresáramos (después de una década) y entonces nos llamamos y preguntamos qué podíamos hacer, fue una reunión de minutos. Sentíamos la necesidad de agrandarlo todo”.

De villano a director

Dacre Montgomery se despojará este año de su imagen de chico bully conocida por la serie de Stranger things y se meterá al mundo de la dirección de cine.

“Durante cuatros años estuve viendo esto, consiguiendo dinero, elenco y la verdad ha sido un proceso satisfactorio, ha sido algo hermoso, creativo”, dijo sobre el proyecto que hará este año.

Dacre, quien es el Power Ranger rojo, dijo que su máximo logro en Stranger things fue hacer de su personaje alguien con el que la gente pudiese identificarse.

“No quería ser sólo el malo, y pedí que me dieran la oportunidad de humanizarlo, hacer que (los televidentes) se sintieran cercanos. Creo que la razón por la que quieres seguirlos viendo (a los antagónicos) es que son multifacéticos”, expresó Montgomery.

Presente en 31 Minutos navideño

Durante la segunda jornada de la convención se recibió la visita del concepto 31 Minutos, que presentó una película en la que salvarán a la Navidad.

“Lo hice por dinero”, reconoció el puppet periodista, Tulio Treviño.

La cinta será un musical con fecha de salida por definir, en la que Juan Carlos Bodoque buscará salvar los festejos de fin de año.

También se presentaron la serie La oficina, versión mexicana de la inglesa y la nueva entrega de Generación V, que llega el 17 de septiembre con segunda temporada a Prime Video.