Dacre Montgomery se despojará este año de su imagen de chico bully de "Stranger Things" y se meterá al mundo de la dirección de cine.

Durante su presentación en la CCXPMX 2025, convención que reúne a fanáticos del cómic, series y películas alusivas, el actor reveló que su debut detrás de la cámara se realizará este mismo año.

"Durante cuatros años estuve viendo esto, consiguiendo dinero, ver elenco y la verdad ha sido un proceso satisfactorio, ha sido algo hermoso, creativo", dijo brevemente sobre el proyecto.

Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

Lee también: Mads Mikkelsen reflexiona sobre "Hannibal"; dice que no come carne humana, pero aprendió a analizarlo todo

Dacre, quien también ha dado vida al Power Ranger rojo y formó parte del elenco de la biopic "Elvis", dijo que su máximo logro en "Stranger Things" fue precisamente hacer de su personaje alguien con el que la gente pudiese identificarse.

"No quería simplemente ser un villano, no quería ser sólo el malo, así que le dije a los creadores del programa que me dieran la oportunidad de humanizarlo, hacer que se sintieran cercanos y cuando obtuve el papel dije 'Dios mío, lo tengo' y realmente no había profundizado lo que sería serlo", recordó.

El actor Dacre Montgomery en la CCXPMX 2025 en el Centro Bamex. Foto: Hugo Salvador/EL UNIVERSAL.

¿Su percepción es equivocada? Más de mil fans apoyaron su respuesta con gritos y aplausos, sin dejar de tomar video de su ídolo.

Lee también: Xolo Maridueña alza la voz en CCXP México; celebra el avance de la representación latina en Hollywood

Dacre continuó:

"Creo que la razón por la que quieres seguirlos viendo (a los antagónicos) es que son multifacéticos, son seres humanos. Por ejemplo, en "Succession" (serie) toman a un villano, a un antagonista, y logran que se sienta como alguien afectado, con profundidad, dimensional, y eso es interesante".