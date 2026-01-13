Más Información

Trilogías, grandes clásicos y elencos de primer nivel en el arranque de año de Iván López Reynoso

Trilogías, grandes clásicos y elencos de primer nivel en el arranque de año de Iván López Reynoso

La mirada excéntrica de Sabina Berman

La mirada excéntrica de Sabina Berman

El Museo Dolores Olmedo volverá a exponer en febrero

El Museo Dolores Olmedo volverá a exponer en febrero

“Blanca y Virginia”, un viaje interior a bordo de los vagones del Metro

“Blanca y Virginia”, un viaje interior a bordo de los vagones del Metro

El Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en Xochimilco en febrero

El Museo Dolores Olmedo reanudará actividades en Xochimilco en febrero

“Madre no es la que engendra, sino la que cría”, este concepto se vuelve una consigna en Somos Familia, la nueva telenovela producida por Ignacio Sada, historia en la que la maternidad se aborda desde la ausencia, la esperanza y el reencuentro.

En la trama, protagonizada por Oka Giner y David Zepeda el personaje interpretado por ella (Verónica Arellano) se ve obligada a dar en adopción a su hija. Años después trata de construir el vínculo que nunca pudo vivir.

“Es muy mágico cuando un proyecto te invita a jugar a ser mamá; algo se mueve por dentro”, compartió la actriz originaria de Chihuahua.

Para Oka esta trama representa algo más que trabajo, es una oportunidad de reflexión sobre el tema de la maternidad y de cómo, una mujer como su personaje pretende restablecer ese vínculo buscando a su hija.

La convivencia en escena con niños y niñas de diversas edades, comparte, despertó en ella una conexión que permanece más allá del set. A sus 33 años, la actriz reconoce además que el tema de la maternidad ya comienza a ocupar un espacio en los planes que ha hecho con su esposo, el actor venezolano Nacho Redondo, aunque también deja en claro que no pretende apresurar decisiones.

“Ya entró en mi cabecita el ser mamá. No sé si para este 2026. Es algo que está ahí. No tendría problema si llega este año, o el siguiente o en 2028. Creo que por ahí van los tiros, porque esta novela toca mucho este tema y en diferentes etapas. Son esos guiños bonitos que da la vida”, expresó.

En Somos familia, actúan también Irina Baeva, Mané de la Parra, Alexis Ayala, Leticia Perdigón, Pierre Angelo, Yolanda Ventura y Alejandro Ávila, entre otros y llegará a la pantalla a finales de mayo a través de Las Estrellas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”. Foto: Instagram @ninelconde

Ninel Conde desata furia en redes por decir que “no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto”

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice. Foto: Captura redes sociales

¿Adrián Marcelo confirma divorcio?: “Los cuatro años más infelices de mi vida”, dice

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”. Foto: AFP / Alamy/Carlos Mejía/EL UNIVERSAL

Critican a Madonna por video con Alberto Guerra, esposo de Zuria Vega, en D&F: “Ya guárdalo, abuela”

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27 fans reaccionan. Foto: Tomada de Instagram @nodal

Nodal sorprende con cambio de look antes de cumplir 27: fans reaccionan

Kylie Jenner. Foto: Vía Grosby Group

Kylie Jenner posa en bikini dorado junto a la piscina y luce figura casi “irreal”

[Publicidad]