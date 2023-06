Descubre al actor de la serie de Netflix You que se arrepiente de su personaje

Netflix viene aportando mucho contenido audiovisual de todo tipo para los fanáticos de las series y también las películas. El abanico de posibilidades es muy variado por lo que hay romance, acción, suspenso, terror y thrriller entre muchos otros géneros.

Lee también: Brenda, esposa de Mario Bezares, niega que su hijo sea de Paco Stanley: pide perdón y muestra pruebas

Sin duda uno de los grandes éxitos del gigante de streaming es You, la serie que tiene como protagonista a Penn Badgley y cuyo papel le ha permitido recibir muy buenas críticas por su interpretación. La complejidad de su personaje ha enamorado a muchas personas y despertado el odio en otras porque este thriller psicológico tiene justamente el foco en la personalidad del protagonista.

Foto: Instagram @pennbadgley

Su personaje en la serie de Netflix, Joe Goldberg es perturbador, oscuro aunque tenía muchas cualidades de su personaje de chico sociable en Gossip Girl. Lo cierto es que tuvo que estar todo el tiempo en la frecuencia de un asesino en serie y un acosador que siempre pretendía reformarse. Esto llevó al actor a dar un giro rotundo en su carrera actoral pero además a padecer el personaje.

Lee también: ¡Irreconocible! Mariana Botas presume su nueva figura y en redes le piden la receta

No hay dudas del éxito de You que la llevado a ejecutar cuatro temporadas con una trama más que atrapante en donde los fanáticos siguen de cerca el futuro de Joe Goldberg. Sin embargo, para el actor no es algo grato porque ha confesado que odia a su personaje, no disfruta interpretarlo y ha pedido a sus fanáticos que no se enamoren de alguien como Joe.

No es la primera vez que un actor detesta a uno de los personajes más exitosos que haya interpretado. Pero lo de Penn Badgley sorprende porque ya llega rodadas cuatro temporadas para Netflix con nuevos desafíos. Ya se sabe que en la cuarta, Joe ha cambiado de identidad y se ha mudado a Londres, por lo que habrá que ver cómo se comporta con la nueva vida que planea desarrollar.