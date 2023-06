¿Que ver?: “Sharknado”, la saga perfecta para devorar tu fin de semana

¿Dónde?: Todas las películas están disponibles por Prime Video

La saga de "Sharknado" tiene todo lo que ningún cineasta quisiera tener: malos efectos visuales, pésimas actuaciones y una historia inverosímil y hasta ridícula protagonizada por tiburones.

Sin embargo, podría ser la envidia de muchos, porque gracias a la respuesta del público, el primer filme lanzado en 2013 se convirtió en cinta de culto y eso dio paso a que tuviera cinco películas más: "Sharknado 2: the second one" (2014), "Sharknado 3: oh hell no!" (2015), "Sharknado: the 4th awakens" (2016), "Sharknado 5: global swarming" (2017) y "Sharknado 6: the last Sharknado: it's about time" (2018), todas dirigidas por Anthony C. Ferrante.

La historia arranca cuando un gran huracán golpea Los Ángeles y miles de tiburones son lanzados por los tornados qué provoca. Entre las personas que buscan sobrevivir a los hambrientos tiburones está Fin Shepard (interpretado por Ian Ziering), un surfista qué tiene un bar en el muelle de Santa Mónica.

Pero a la par que Fin, y acompañado por otros amigos, intenta rescatar a su familia, quienes también deberán de intentar hacer algo para que pare el desastre natural y evitar que los tiburones maten a más gente.

En las siguientes cintas la premisa se mantiene bastante igual, con Fin salvando a su familia y buscando parar a los sharknados, aunque también se suman otras subtramas, como que la NASA sospecha que los extraterrestres tienen algo que ver con estos peculiares tiburones.

Una historia sobre tiburones asesinos que ni al propio Spielberg se le ocurrió.