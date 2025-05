La estrella de Hollywood Denzel Washington tuvo un encontronazo con un fotógrafo el lunes por la noche, ante de participar en una gala en el Festival de Cannes donde recibió una Palma de Oro honorífica.

Washington, de 70 años, acudió por primera vez al certamen para el estreno de su última película, "Highest 2 Lowest", de Spike Lee.

El actor, ganador de dos Oscar, recibió una Palma de Oro honorífica antes de la proyección, en la que su coprotagonista A$AP Rocky y su pareja Rihanna se encontraban entre el público.

Antes de entrar, en la alfombra, el veterano actor protagonizó un encontronazo con un fotógrafo.

Al parecer, el fotógrafo atrapó al actor por el brazo mientras posaba ante un grupo de cámaras.

Washington se lo quitó de encima, y avisándolo con el dedo le dijo varias veces "¡Basta!", según se puede ver en varios videos.

El actor estadounidense Denzel Washington reacciona tras recibir la Palma de Oro Honorífica antes de la proyección de la película "Highest 2 Lowest" en la 78.ª edición del Festival de Cine de Cannes. Foto: Valery Hache, Pool vía AP.

"Highest 2 Lowest", una adaptación del clásico de 1963 del japonés Akira Kurosawa "El infierno del odio", cuenta la historia de un poderoso empresario musical que es víctima de una extorsión y se ve obligado a luchar por su familia y su legado.

El rapero A$AP Rocky comparte reparto con Washington en el filme.

El músico amplía así su carrera como actor, que incluye "If I Had Legs I'd Kick You", de Mary Bronstein, que se estrenó en el festival de cine de Berlín en febrero.

