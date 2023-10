La colaboración que Denise Richards decidió hacer con su hija Sami Sheen causó comentarios negativos en las redes sociales, pues la actriz y su primogénita posaron juntas para la página de contenido explícito de la joven de 19 años, lo que fue descrito como "extraño" y "enfermizo" para los seguidores de Richards, sin embargo, la famosa se defiende y asegura que las fotografías que suben sólo las ha ayudado a empoderarse.

Fue en junio de año pasado cuando Sami, la hija mayor de Denise Richards y Charlie Sheen, debutó en una famosa plataforma de contenido para adultos. En ese momento, habían pasado tres meses desde que cumplió la mayoría de edad, y la opinión que su madre y padre tuvieron acerca de esta decisión se dividió.

Richards apoyo a la joven, a tal grado que ella misma abrió una cuenta en esa misma plataforma sólo unas semanas más tarde, mientras que Charlie, mejor conocido por ser uno de los actores más controversiales de Hollywood, reprobó por completo la decisión de Sami, al asegurar que él pidió que conservara la elegancia, pero que no lo quiso escuchar.

"No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantener la elegancia, la creatividad y no sacrificar su integridad. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. Esto no ocurrió bajo mi techo", dijo el actor de 58 años a "E!".

Ante esa postura, la madre de Sami salió en su propia defensa y de la crianza que ha dado a Sami y a Lola, su otra hija, a través de este mensaje:

"Sami (tenía) 18 años y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su criterio, pero ella toma las suyas", destacó Richards, de 52 años.

Luego de un tiempo, Sheen recapacitó y reconoció que, en un principio, tenía una idea prejuiciosa de la página en que su hija debutó como modelo, sin embargo, se dio a la tarea de conocer que esa plataforma no sólo maneja contenido sexual, sino que es muy funcional para otros tantos aspectos.

El apoyo de Denise a su hija es totalmente incondicional, pues además de sacar la casta por ella, también ha aprovechado la fama con la que cuenta para que Sami tenga mayor visión en las redes sociales, pues si bien hace unos días publicaron una colaboración en esta página, no es la primera que vez que lo hacen, pues en julio pasado también posaron juntas para las y los seguidores de la joven, que pagan 25 dólares mensuales por tener acceso a las fotografías y videos que comparte, lo que equivaldría a 446 pesos mexicanos al mes.

Sin embargo, este gesto no ha sido visto como algo positivo en redes sociales, pues en las cuentas oficiales de Denise muchos de sus seguidores ya la tachan como una mujer "enfermiza", pues las fotografías que se tomó junto a la joven les parecen inapropiadas y no del tiempo de instantáneas para las que una madre e hija posarían juntas.

Sami ha revelado que dejó de fumar cigarros electrónicos, debido a que su cirujano le puso como condición que se abstuviera de esta practica, pues su cuerpo tenía que estar libre de nicotina por más de 30 días, para que de esta manera le sean colocados implantes de senos.

