En plena efervescencia futbolera provocada por el inicio de la Copa del Mundo 2026 en México, pocos fueron los valientes en estrenar en cines. Y por supuesto uno de ellos fue la más reciente cinta de Steven Spielberg, el llamado Midas del cine.

"El día de la revelación"

Hace casi cinco décadas Steven Spielberg se metió al mundo extraterrestre con "Encuentros cercanos del tercer tipo" y la cinta no sólo se convirtió en fenómeno de taquilla, sino multinominada al Oscar, Globo de Oro y BAFTA, aunque con pocos premios.

Para él, un amante de la ciencia ficción y el espacio, fue comprobar la riqueza del tema. Y entonces dirigió "E.T. el extraterrestre" y luego produjo las series "Bajo el domo" y "Falling Skies", además de estar involucrado en "Men in Black".

Ahora en 2026 trae bajo el brazo esta nueva película en donde da rienda suelta a su pasión, pero ahora teniendo en el centro a una serie de señales procedentes del exterior, que sin duda son prueba de que la humanidad no está sola en el universo.

Emily Blunt ("El diablo viste a la moda"), Colin Firth ("Realmente amor"), Josh O’Connor ("Amores prohibidos") y Colman Domingo ("Selma: el poder de un sueño") encabezan el elenco de la historia de casi dos horas y media de duración.

“Nunca he podido desprenderme (del tema). Me ha resultado demasiado fascinante y me ha mantenido pensando en lo que hay ahí fuera, en lo que ha habido ahí fuera y en por qué no nos han dicho que está ahí fuera”, dijo Spielberg a Entertainment Weekly.

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Emily Blunt protagoniza el filme. Foto: UNIVERSAL PICTURES

El realizador ha asegurado que de ninguna manera es secuela de la película setentera que, junto con "Tiburón", lo encumbró en Hollywood. Eso sí, acepta que desde un inicio pensó que cuando la gente saliera de la sala, se preguntara si eso que se ve en el filme, con encubridores de información, realmente está pasando en el mundo.

“No creo que los gobiernos puedan guardar secretos, pero las grandes empresas tecnológicas sí pueden. Y creo que hay empresas contratistas que poseen todo el conocimiento y los archivos, no los gobiernos”, expuso.

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La crítica ha sido positiva hacia "El día de la revelación". Lo más negativo dicho es que se trata de un filme un tanto cursi, pero de inmediato quienes la han calificado así, se preguntan qué historia de Spielberg no tiene ese rasgo y ha sido maravillosa.

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“La puesta en escena muestra a Spielberg en su faceta más reflexiva y emocionante. Y hay un sentimiento conmovedor que impulsa la historia, ya que Spielberg utiliza sus temas recurrentes para señalar la instrumentalización de la religión y la menguante fe de la sociedad en la humanidad”, apunta UK Film Review.

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“Entre la emoción y los giros argumentales de ciencia ficción, y con la ayuda de un reparto igualmente sólido (aunque Blunt destaca especialmente), presenta lo que es, en esencia, una oportuna súplica por la compasión y la comunicación”, destaca Empire.

Spielberg, a sus 79 años de edad, dicen varios, está más vivo que nunca en el cine.

"Letras robadas"

¿Qué puede salir de la unión de Nick Jonas, integrante de la boy band Jonas Brothers, y el carismático Paul Rudd, el hombre gigante de "Avengers"? La primera impresión sería una comedia por el humor que ambos manejan. Y no está mal pensar así.

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Ahora a la ecuación sume al realizador John Carney, talento detrás de los musicales "Sing Street" y "Once", y el resultado explota para quien busca algo divertido, con canciones y risas.

La cinta aborda la relación entre un cantante de bodas venido a menos (Rudd), quien conoce a una estrella de una boy band en decadencia, y quien por cosas de la vida convierte en éxito una creación del primero. Y es cuando comienza el pleito, porque hay quien desea tener reconocimiento y otro que quizá no desea.

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“Explora los límites entre la inspiración, el plagio, el talento y la fama, en una historia tan divertida como emotiva que confirma a Carney como una de las voces más singulares del cine musical contemporáneo”, dice la sinopsis oficial.

Esta imagen, difundida por Lionsgate, muestra a Nick Jonas (izquierda) y a Havana Rose Liu en una escena de "Power Ballad". Foto: David Cleary/Lionsgate vía AP.

¿Pero qué comenta la crítica cinematográfica?

“Rudd y Jonas forman un dúo inesperadamente entretenido que combina la comedia con los momentos emotivos. El equilibrio entre Rick y sus sueños, y Danny y su lucha por mantenerse vigente en la industria musical, se complementan a la perfección”, opina Switch.

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Deadline incluso destapa una temática oculta relacionada con la controvertida Inteligencia Artificial.

“Plantea una cuestión relevante sobre la propiedad artística en la era de la IA generativa. También sirve como una carta de amor a los artistas y músicos que sienten verdadera pasión por su oficio, mostrando cómo el arte se transmite de generación en generación, desde las estrellas del pop hasta los cantantes de bodas y los músicos callejeros".

Y The Hollywood Reporter plantea que será, sin duda, una película taquillera.

“Como los éxitos pop más pegadizos, es un poco familiar, un poco inesperada y absolutamente emocionante y satisfactoria”, subraya.

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