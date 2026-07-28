Los Cabos.— El regreso de Denis Shapovalov al Abierto de Los Cabos estuvo lejos de ser sencillo. En junio, durante el Queen’s Club Championships, sufrió una fractura en una costilla. Semanas más tarde, una lesión en el hombro izquierdo lo obligó a retirarse en la primera ronda de Wimbledon.

“Sé que debemos vivir este tipo de cosas y tomar decisiones difíciles a partir de ellas, pero es importante seguir luchando para jugar, que es lo que más me gusta”, aseveró el campeón defensor en su regreso a Baja California.

Un mes después de su última lesión, el tenista canadienses aseguró que está muy feliz de retornar a las canchas, ya que trabajó junto con su equipo para competir en el décimo aniversario del torneo mexicano, donde este día enfrentará al australiano Rinky Hijikata.

“Después de tomarme un tiempo fuera de las canchas, tuve que reintroducir movimiento. Empecé a hacerlo por tiempos más largos. Estaba en Florida, así que lidiar con las condiciones humanas ahí y saber que habría calor aquí, me ayudó bastante. Empecé a jugar con puntos de práctica, hasta que logré regresar a Los Cabos”, detalló.

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