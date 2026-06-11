Diego Luna protagoniza "México 86", filme en el que mezcla humor irreverente con la época dorada del futbol mexicano, además del poderío de la televisora más importante de Latinoamérica y sus acuerdos con el mundo y los personajes de la política nacional.

La cinta de 95 minutos tiene como personaje central a Martín de la Torre, interpretado por Diego Luna. En ella se recrea a ritmo de comedia y con humor negro la manera en la que México se hizo sede de la Copa Mundial de Futbol de 1986 tras la renuncia de Colombia.

Luna interpreta a un burócrata de bajo perfil que era parte de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) y que, gracias a su ingenio y a su poder de convencimiento, le da forma a la campaña internacional de votos, aprovechando la imposibilidad económica de Colombia y que la logística impuesta por la FIFA era imposible de cumplir.

Martín de la Torre promete a sus jefes y a los ejecutivos de la televisora que México se quedará con la fiesta futbolera y para lograrlo hace un viaje internacional acompañado de su agente de relaciones públicas, Susana Gómez Mont (Karla Souza), para hacer labor de convencimiento con cada delegado de la FIFA, es decir, para comprar los votos.

México 86. Foto: Netflix

"México 86" deja ver que el verdadero juego no se da en la cancha, sino que previo al silbatazo inicial los poderosos ya han tenido otros partidos en los que los jugadores portan los jerseys de los equipos del poder, de la corrupción y del dinero.

Gabriel Ripstein dirige el filme que pica no solo por Pique, el chilito verde que fue la mascota de aquella edición mundialista, sino por la manera en la que la picardía y el cinismo son retratados como parte de la esencia mexicana a la hora de hacer un acuerdo.

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Martín de la Torre, el avispado empleado que de la nada se vuelve uno más entre los hombres más poderosos del país, está fuertemente inspirado en Rafael del Castillo, y en la controvertida etapa en la que este fue presidente de la Femexfut.

El guion de "México 86" está inspirado en "El 86: El año en que México cambió al mundo" y la adaptación es de Daniel Krauze y Luis Reséndiz. Otros personajes que también aparecen en la trama son: Emilio Azcárraga Milmo (Daniel Giménez Cacho), Roberto Cañedo (Álvaro Guerrero) y Hugo Sánchez (Memo Villegas).

Dónde ver: Netflix.

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