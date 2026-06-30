“¡México, México, ra ra ra!”, fue el grito de José Alfredo Jiménez y Lucha Villa en plena cancha del Estadio Azteca en 1969, previo al Mundial de 1970 celebrado en nuestro país, hoy, cuando la Selección Mexicana dispute el partido contra Ecuador en los dieciseisavos del Mundial 2026, en el mismo estadio se escuchará “El Rey”, de la autoría de José Alfredo.

El famoso tema lanzado en 1971 se ha vuelto un clásico en los partidos futboleros del Tricolor, y aunque su origen no tiene que ver con motivos deportivos, sino con la dignidad ante el desamor y el orgullo intacto, su letra, llena de filosofía popular es un infaltable en los partidos del equipo nacional.

José Alfredo y Lucha, referentes de la música mexicana, cantaron en la explanada del Azteca previo al arranque del Mundial del 70, en aquella ocasión, junto al monumento "El Sol Rojo" interpretaron “Pa todo el año” , también de la autoría de Jiménez, quién con una sonrisa de oreja a oreja observó con admiración cómo cantaba Lucha, su fiel admiradora.

Como parte del programa “Noches tapatías” José Alfredo y Lucha cantaron juntos en varias ocasiones, en 1969, aparecieron en la explanada del Azteca, hoy llamado Estadio Ciudad de México, para hablar de la importancia del recinto para la entonces justa mundialista de hace 56 años.

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José Alfredo Jiménez y Lucha Villa afuera y dentro del Estadio Azteca para desearle suerte a la Selección Mexicana.

José Alfredo llega manejando un Ford Fairlane, se detiene y corre a abrirle la puerta a Lucha, quien luce falda larga oscura y blusa verde junto a un moño color rosa en el cabello. Ante la aparente falta de información de la cantante sobre el Mundial, el artista, quien fallecería cuatro años después, explica la importancia del Coloso de Santa Úrsula.

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“Oiga, ¡qué le pasa Lucha! si estamos en uno de los lugares más importantes de México, esto es el Estadio Azteca, lo que va a ser la catedral del futbol del mundo en 1970”, dice el cantante que no viste su característico atuendo de charro, sino un traje gris y gafas oscuras.

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En 1970, 16 países se disputaron la Copa del Mundo, y fue Brasil la selección ganadora tras derrotar a Italia por 4-1 en la gran final disputada el 21 de junio en el Azteca.

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En otro momento desde la cancha del Azteca y vestidos con rigurosos trajes de charros, Lucha y José Alfredo despidieron 1969 con la canción “Ya se va diciembre”, y con copa en mano, el compositor encabezó una porra para México que resuena hoy más que nunca:

“¡¡¡¡¡Por México… México, México, ra ra ra!!!!!”.

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