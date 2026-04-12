Ponerse en la piel de un mito no admite mendias tintas: es gloria o infierno. Jaafar Jackson lo sabe. Dar vida a su tío, Michael Jackson, lo coloca frente a un papel que puede lanzarlo o dejarlo en el olvido.

Ahí están los casos que significaron una consagración: Jamie Foxx como Ray Charles en Ray, Salma Hayek como Frida Kahlo en Frida, Taron Egerton como Elton John en Rocketman o Austin Butler como Elvis Presley en Elvis, cuya actuación los llevó directo al paraíso.

Frida Kahlo/Salma Hayek "Frida": Tras esta película la mexicana ganó presencia internacional, además de sentar las bases de su carrera como productora.

Pero también están los fracasos, como Ashton Kutcher cuando intentó romper con la comedia al interpretar a Steve Jobs en Jobs, con una actuación que fue recibida con muchas reservas.

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Lo mismo con Naomi Watts, que asumió el reto de Diana de Gales en Diana y, lo que apuntaba a prestigio, terminó golpeándola por la crítica, algo que ella misma reconoció.

Freddie Mercury/Rami Malek "Bohemian Rhapsody: la historia de Freddie Mercury": La cinta le dio un Oscar a Actor, pero hasta la fecha no ha logrado despegarse de su rol de 2018.

“El éxito en estos casos depende de muchos factores, como si el actor es primerizo o si ya hizo algo. Por ejemplo, Cate Blanchett y Ana de Armas ya eran ellas antes de hacer I’m not there y Marilyn Monroe. Y hay casos como Jennifer Lopez, donde es su primer gran trabajo. Es una moneda al aire”, dice a EL UNIVERSAL el crítico de cine Silvestre López Portillo.

El caso de Rami Malek es inusual. El actor ganó el Oscar por Bohemian Rhapsody en 2018, pero, similar a lo que le ocurrió a Jennifer Lopez tras Selena, su impacto fue tal que durante años le ha sido difícil quitarse esa referencia.

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Selena Quintanilla/Jennifer Lopez "Selena": Solo dos años después se lanzó como cantante, además de seguir escalando en películas como Antz: hormiguitaz (1998).

“¿Cuál es el punto malo? Pues que te quedas con esa imagen muy grabada. Malek hizo a Freddie Mercury y para mí no ha vuelto a ser nada”, puntualiza López Portillo.

En otros casos, el resultado sí abre puertas a la internacionalización, como Salma Hayek, que ya era conocida en México, pero Frida la colocó en Hollywood.

“Si Salma hubiera hecho la vida de una bióloga marina que nadie conoce, quién sabe cómo estaría”, apunta el especialista.

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Elton John/Taron Egerton "Rocketman": El actor británico se consolidó con esta biopic y siguió su carrera con Tetris, dejando rápidamente atrás el papel del ídolo pop.

El doble peso de ser Jackson

En estas arenas movedizas se mueve Jaafar Jackson con Jackson, cuyo preestreno se dará el próximo 22 de abril en México.

El actor de 29 años no parte de cero: carga con un apellido que multiplica la expectativa y le exige poco margen de error.

El primer vistazo, a partir del avance, apunta a un trabajo sólido en lo físico y coreográfico. Portillo lo reconoce, pero también lo marca como riesgo, pues no basta con imitarlo, hay que sostener la película.

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Elvis Presley/Austin Butler. "Elvis": Tras ganar un Globo de Oro y el BAFTA, el actor, que inició carrera en Nickelodeon, ha tenido roles en proyectos como Dune: parte dos.

“Hasta que veamos la película, pero por lo que muestra el tráiler, el trabajo se ve muy bien. En lo musical y en lo físico está logrado: la forma de bailar, cómo está construido el personaje. Ojalá la película también funcione, porque con las biografías suele fallar la parte narrativa”.

El reto más grande suele ser el enfrentar a un personaje que el público siente propio. No basta con parecerse, hay una memoria colectiva que compara, rechaza y castiga cualquier desvío.

“Se enfrenta a que mucha gente conoce a esa persona en la vida real. Si interpretas a alguien como Michael Jackson, todos sienten que lo conocen”, apunta Portillo.

Ray Charles/Jamie Foxx. "Ray": Con esta cinta, Foxx mostró su calidad y aunque lento, consiguió convertirse en uno de los rostros recurrentes de Hollywood.

Como ocurre en la mayoría de las biopics, que condensan la vida de figuras conocidas en apenas unas horas, suele quedar la sensación de que falta algo, sobre todo entre los fans y especialistas.

En ese vacío, las películas biográficas suelen sostenerse en la actuación, algo que, en el caso de Jackson, será determinante para respetar el mito ante los ojos del mundo, en este caso, del más grande del pop en la historia.

Michael Jackson/Jaafar Jackson

“Todo se lo está dejando caer al personaje principal, es una apuesta arriesgada porque si lo hace mal, valió madres todo, pero si lo hace bien, el que gana más es el actor, va a tener más carrera, más premios o reconocimiento. Esto es muy interesante porque, pese a que haya una fórmula, sigue siendo un gran volado”, señala el especialista.

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La cinta Steve Jobs de 2015, basada en el empresario y protagonizada por Michael Fassbender, recaudó sólo 34mdd de los 30 que costó.

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cdm