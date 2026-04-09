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En los 90, en medio del auge de las bandas juveniles, Jeans, un grupo conformado por cinco adolescentes, logró destacar frente a otras propuestas como Onda Vaselina o Kabah.

El proyectó nació hace 32 años como un regalo del productor musical Alejandro Sirvent a su hija Paty, quien hoy inicia una nueva etapa, ahora como manager de un cuarteto de chicas bajo el nombre de Jeans NG.

“Mi papá es el fundador. Hace poco tuvo un derrame cerebral y estuvo muy mal de salud. Él me cedió el nombre y la responsabilidad de conservarlo”, explicó la cantante, también conocida como Patylu.

La intérprete de “Me pongo mis Jeans” recuerda con nostalgia sus inicios en la música al lado de sus entonces compañeras Angie Taddei, Litzy, Tabatha Vizuet y Bianca Carrasco, una etapa en la que siempre estuvo acompañada de su mamá.

“Ella iba a las giras y nos grababa todos los shows, hasta en carreteras. Fue una época muy feliz”.

Hoy, esos recuerdos son su impulso para liderar Jeans NG, integrado ahora por Coni, Any, Ferchi y Alo, el cual retoma temas clásicos como “Baila Jeans” y “Enferma de amor”, pero ahora con influencias del k-pop y de sonidos electrónicos.

“Como mánager, madrina y compañera, es padrísimo ver que tienen hambre de éxito y disciplina. Verlas ensayar es encantador; después de sus ensayos se quedan a tomar clases de baile por sí mismas. Son niñas con mucha ilusión”, resalta.

Además de reinterpretar los éxitos que marcaron a la generación millennial, Jeans NG incorpora nuevas canciones dirigidas al público adolescente, edad que en la que se encuentra Inés, la hija de Paty, de 13 años. Una generación que, destaca, hoy se enfrenta al impacto de las redes.

“En nuestra época no había redes y yo creo que era maravilloso que no las hubiera. No había gente tirando mala onda; tampoco sabíamos exactamente cómo llegábamos a tanta gente. Hoy en cambio (las personas) sí llegan a necesitar ayuda psicológica por los malos comentarios”.

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