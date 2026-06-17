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El amor por la camiseta no distingue fronteras, es por eso que, para este Mundial, miles de aficionados han viajado kilómetros para apoyar a su equipo, tal y como ocurrió en el reciente debut de la selección de Colombia.
La escuadra colombiana tuvo su primer partido, la noche este miércoles, en el Estadio Ciudad de México, y además de los miles de aficionados que llenaron las gradas, varios famosos también se dieron cita para acompañarla.
Uno de los que más llamó la atención fue Maluma, quien a través de las redes sociales compartió imágenes de su llegada al inmueble, el encuentro con algunos jugadores y hasta a interacción que tuvo con sus paisanos.
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"Equipo ganador", escribió el reggaetonero junto a las fotografías, en las que, incluso, se le veía a nivel de cancha, listo para gritar los goles de su selección.
En otros videos, publicados por los usuarios, aparece en un palco junto a su pareja, Susana Gómez.
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Fonseca, por su parte, subió un video a sus historias de Instagram minutos antes de que el encuentro iniciara y no sólo se mostró acompañado de su familia, también del cantante Carlos Vives, quien un día atrás ofreció un concierto en el Estadio GNP.
Sebastián Yatra también presumió de su experiencia mundialista. En su cuenta oficial de Instagram compartió varios videos y fotografías de lo que vivió en el Estadio.
En una postal se le pude ver junto a varios fans mexicanos y al empresario Arturo Elías Ayub antes de ingrsar al recinto. Posteriormente se dejó ver, ya en su asiento, saludando a algunos seguidores que lo reconocieron y festejando las anotaciones del equipo de sus amores.
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Camilo, Juanes y Fanny Lu también compartieron imágenes desde la CDMX, aunque no revelaron si vivieron el partido en vivo o a través de la pantalla.
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