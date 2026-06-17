El amor por la camiseta no distingue fronteras, es por eso que, para este Mundial, miles de aficionados han viajado kilómetros para apoyar a su equipo, tal y como ocurrió en el reciente debut de la selección de Colombia.

La escuadra colombiana tuvo su primer partido, la noche este miércoles, en el Estadio Ciudad de México, y además de los miles de aficionados que llenaron las gradas, varios famosos también se dieron cita para acompañarla.

Uno de los que más llamó la atención fue Maluma, quien a través de las redes sociales compartió imágenes de su llegada al inmueble, el encuentro con algunos jugadores y hasta a interacción que tuvo con sus paisanos.

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"Equipo ganador", escribió el reggaetonero junto a las fotografías, en las que, incluso, se le veía a nivel de cancha, listo para gritar los goles de su selección.

En otros videos, publicados por los usuarios, aparece en un palco junto a su pareja, Susana Gómez.

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Fonseca, por su parte, subió un video a sus historias de Instagram minutos antes de que el encuentro iniciara y no sólo se mostró acompañado de su familia, también del cantante Carlos Vives, quien un día atrás ofreció un concierto en el Estadio GNP.

Fonseca y Carlos Vives celebraron el triunfo de Colombia en el estadio. Foto: Instagram.

Sebastián Yatra también presumió de su experiencia mundialista. En su cuenta oficial de Instagram compartió varios videos y fotografías de lo que vivió en el Estadio.

En una postal se le pude ver junto a varios fans mexicanos y al empresario Arturo Elías Ayub antes de ingrsar al recinto. Posteriormente se dejó ver, ya en su asiento, saludando a algunos seguidores que lo reconocieron y festejando las anotaciones del equipo de sus amores.

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El cantante se unió a los aficionados para apoyar a su selección desde el estadio. Foto: Instagram.

Camilo, Juanes y Fanny Lu también compartieron imágenes desde la CDMX, aunque no revelaron si vivieron el partido en vivo o a través de la pantalla.

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