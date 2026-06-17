Mientras los ojos de los aficionados se centran en el Mundial de futbol 2026, una canción ligada a otra edición del torneo acaba de regresar a los tribunales, tras 12 años de su estreno.

De acuerdo con información publicada por Billboard, el tribunal de apelaciones de Estados Unidos acaba de revivir una demanda por los derechos de autor de "Vida", tema que Ricky Martin interpretó para Brasil 2014.

En ese entonces, el compositor puertorriqueño Luis Adrián Cortés-Ramos, acusó a Sony Music y Elijah King (compositor de "Vida"), por fraude y robo, y es que, aseguró que la canción de Martin tenía similitudes con una obra suya.

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La demanda fue desestimada en 2015, pero un año más tarde, Cortés-Ramos decidió tomar acciones legales directamente contra el intérprete. En esta nueva querella, Cortés -Ramos señaló a Martin por infringir sus derechos como autor y le exigía 10 millones de dólares, misma que tampoco procedió

Ahora, una década después de que iniciara el pleito, el juez revocó el fallo que favorecía al cantante, devolviendo el caso a una instancia inferior.

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Y es que, según el tribunal, Cortés no tuvo oportunidad adecuada para participar en la fase de "discovery", proceso en el que ambas partes intercambian pruebas, antes de que se tomara una decisión definitiva.

"Vida" tuvo una historia particular desde su origen. Como parte de las actividades rumbo a la Copa de Brasil, la FIFA y Sony lanzaron una convocatoria para que compositores de todo el mundo mandaran sus canciones y poder escoger la que sería interpretada por el exMenudo.

Aunque Cortés participó en la iniciativa, no fue seleccionado. Sin embargo, tras el lanzamiento del tema, aseguró que la obra elegida incorporaba elementos de su composición original y llevó el caso ante las autoridades.

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La batalla legal ha recorrido un largo camino de apelaciones y desestimaciones. La última ocurrió en 2024, cuando se decidió dar por terminado el caso sin la necesidad de llegar a un juicio.

Hasta el momento, ni el cantante ni sus abogados han hecho ningún tipo de declaración al respecto, mientras, el caso seguirá su curso en los tribunales.

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