Danielle Spencer, reconocida por su papel como Dee Thomas en la comedia televisiva "What’s Happening!!", falleció a los 60 años en un hospital de Richmond, Virginia.

La actriz enfrentó numerosos problemas de salud a lo largo de su vida. Durante la segunda temporada del programa, sufrió un grave accidente automovilístico junto a su padrastro, Tim Pelt, en la Pacific Coast Highway, en Malibú, California. Él perdió la vida, y Spencer estuvo en coma tres semanas con múltiples fracturas en piernas, brazos y pelvis.

“Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme de mi padrastro, Daddy Tim, a quien amaba y quien me enseñó sobre el mundo del espectáculo cuando era niña en Nueva York,” compartió en 2011 para "The Hollywood Reporter".

Lee también: Cynthia Rodríguez presume con orgullo momento de "Oso", su otro hijo junto a Carlos Rivera

En 2014 fue diagnosticada con cáncer de mama y se sometió a una mastectomía. Cuatro años después, debió ser operada de emergencia por una hemorragia cerebral.

Según explicó su familia en una campaña de GoFundMe, 42 años después del accidente, comenzó a padecer intensos dolores de cabeza hasta perder el conocimiento. Los médicos lograron estabilizarla mediante una cirugía que extrajo un hematoma derivado de aquel impacto.

En ese momento, Spencer no contaba con seguro médico, por lo que sus seres queridos lanzaron una recaudación que superó los 10 mil dólares.

En 2004, también le fue diagnosticada estenosis espinal, que le provocó una parálisis temporal. Según la Mayo Clinic, esta afección ocurre cuando el canal espinal se estrecha y ejerce presión sobre la médula y los nervios.

Tras su fallecimiento, su compañero de elenco, Haywood Nelson, expresó:

“Sufrió durante mucho tiempo, pero lo hizo con gran valentía”, dijo a The Hollywood Reporter.

¿De qué trataba "What’s Happening!!"?

La serie, estrenada en 1976, se inspiró en la película Cooley High (1975), pero abordaba la vida de tres adolescentes afroamericanos de clase trabajadora en el barrio de Watts, en Los Ángeles.

Lee también: Shakira da incio a segunda vuelta de conciertos en México; incluye "Día de enero" en su repertorio, hace 18 años no la cantaba

Spencer dio vida a Dee Thomas, la sarcástica hermana menor de Roger “Raj” (Ernest Thomas) e hija de Mabel (Mabel King), y se volvió un ícono de la televisión por frases como:

“¡Ooooh, se lo voy a decir a mamá!”

Tras emitirse como serie piloto de cuatro semanas, What’s Happening!! se convirtió en un éxito, seguido años después por la secuela What’s Happening Now!, en la que Danielle retomó su papel durante tres temporadas.

Después del fin de la serie, se trasladó a California, donde continuó sus estudios en UC-Davis, UCLA y finalmente en la Escuela de Veterinaria de la Universidad de Tuskegee.

Su carrera actoral comenzó a los siete años, con papeles en películas como Serpico (1973) y Harry and Tonto (1974), antes de alcanzar notoriedad con la serie que la marcó para siempre.

En entrevistas, Spencer reveló que no tenía referentes mediáticos afroamericanos en los que inspirarse durante su infancia, por lo que recurrió a su entorno más cercano en el Bronx para moldear su personaje.