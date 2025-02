Con una producción totalmente renovada y con un elenco integrado por los mejores comediantes del momento, la comedia musical "Spamalot" levantó el telón otra vez en la Ciudad de México la noche de ayer, pero previo a este momento, se llevó a cabo una alfombra roja por donde pasaron los invitados especiales.

Uno de los primeros en pasar por la alfombra fue el anfitrión de la noche, el productor Alejandro Gou, que entre otras cosas habló del complicado momento que están pasando algunos de sus actores como Maribel Guardia, por el pleito legal que mantiene con su nuera Imelda Tuñón.

"Maribel es una señorona, es una gran actriz, una gran abuela, lo digo porque he convivido con ella, no tengo que quedar bien con nadie. No ha querido dejar de trabajar, yo le dije que si quería dejar de venir. No hay nada que esconder, porque el amor no se esconde, ella lo que está haciendo es defender el amor a su nieto", expresó Gou.

Sobre su socio y amigo Daniel Bisogno, quien se encuentra delicado de salud, comentó: "Está grave pero estable. Hablé con él hace como 15 días, lo único que le deseo a Daniel son todos los rezos, todo el amor que nos ha dado, es una excelente persona y ya que Dios decida lo que tenga que decidir".

La llamada "reina del Tik Tok" Erika Buenfil también llegó al evento, donde se dio tiempo de platicar con los medios sobre su soltería, con la cual está feliz y no piensa tener pareja pronto, además de compartir que profesionalmente está por estrenar una serie con Netflix, la cual lleva por título "Bienvenidos a la familia", con la cual incursiona en el género de la comedia.

Pero Erika no pudo quedar fuera del tema de la semana, que es la forma en cómo Alicia Villarreal dio a conocer la violencia de género, que supuestamente vivió por parte de su aún esposo Cruz Martínez; y que durante una presentación en Michoacán, alzó su brazo derecho e hizo la señal internacional del auxilio.

"Qué bueno que existe ahora una manera de pedir ayuda. Le mando un abrazo a Alicia porque no sé qué es lo que esté pasando, pero todos esperamos que esté muy bien", comentó la actriz.

Quien también emitió su opinión al respecto fue María León, quien aplaudió la manera en que Alicia Villarreal le está poniendo un límite al machismo.

"Esa es una manera muy valiente de hacerlo, usó la plataforma que ella misma se hizo para alzar al voz, me parece algo muy valeroso, le mando todo mi amor, cariño y empatía; desde una mujer que en algún momento también ha permitido cosas, no sé a qué niveles, pero todo mi corazón", expresó María León.

M'balia también asistió a este estreno y expresó su emoción de poder estar en el escenario de lo 90's Pop Tour una vez más, ya que el 21 de marzo se llevará a cabo la última Arena Ciudad de México, por lo que se reunirán algunos de los integrantes de OV7, como Erika Zaba, Kalimba y Ari Borovoy.

"Lo único que puedo expresar es agradecimiento, por haber tenido diferentes oportunidades de estar, con cinco o seis (integrantes) a veces, hemos estado en todos los número posibles, hemos sido hasta 12 arriba del escenario, pero seamos los que seamos es maravilloso", expresó M'Balia.

Personalidades como Alex Lora, Andrea Torre, María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, Cecilia Gabriela, Leonardo de Lozanne, Sandra Echeverría. El Hijo del Santo, Luis Magaña, por mencionar algunos, también pasaron por la alfombra roja de "Spamalot".

Los maestros de la comedia

La historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, tomó otro nivel al ser contada a la manera de la compañía de "Spamalot", donde las bromas, los momentos hilarantes y hasta coreografías dignas de Broadway, hicieron que el público que asistió el ayer al Centro Cultural Teatro I no parara de reír.

Para lograr este resultado el productor Alejandro Gou convocó a figuras como Adrián Uribe, Adal Ramones, Omar Chaparro, Freddy y Germán Ortega, Faisy, Susana Zavaleta, Ricardo Margaleff y Ricardo Fastlicht, quienes demostraron que también pueden hacer comedia al estilo inglés.

Labor que no sólo fue reconocido por el público, quienes aplaudieron de pie su trabajo y la impresionante producción que Gou y su equipo lograron, combinando la mecánica teatral tradicional con elementos multimedia; también del artista Eric Idle, uno de los integrantes originales del grupo Monty Python, quien no sólo creó la historia de "Spamalot", también la canción considerada el segundo himno de los británicos: “Always Look on the Bright Side of Life”, tema principal de este súper espectáculo.

Eric Idle comentó que está era su producción favorita sobre todas las que se han hecho de "Spamalot" hasta el día de hoy, y esto tiene mucho que ver por el magnífico elenco con que cuenta. Acto seguido, además de aplaudirles el artista inglés se unió con ellos en el escenario y cantó a su lado Busca el lado bueno de vivir, para cerrar con broche de oro la noche.

