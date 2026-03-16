Hollywood.— Frankenstein, de Guillermo del Toro, logró tres premios Oscar, y siguiendo el tono del filme, sus criaturas agradecieron a su creador.

Kate Hawley, ganadora por Mejor Vestuario, subrayó en la sala de prensa que su premio es el resultado de varios años de trabajo con el realizador mexicano desde Pacific Rim.

“Soy como la hermana menor de Guillermo. He disfrutado de trabajar con él durante más de una década. Es un entusiasta porque hacemos arte con nuestras manos. A él le fascina retarnos como artistas. Busqué transportar la visión del director en cuanto a capturar imágenes religiosas, naturaleza, caos”, compartió con su Oscar en mano.

Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey, ganadores del Oscar por Mejor Maquillaje y Peinados, destacaron cómo Del Toro los motivó a no basarse en las antiguas adaptaciones de la novela de Mary Shelley en pantalla.

Deverell y Shane Vieau ganaron por Diseño de producción. Foto: AFP

“Nos dijo que esas películas fueron los ensayos generales para llegar a Frankenstein”, comentó Samuel, sumándose su colega maquillista, Hill: “Buscamos que el maquillaje de Jacob Elordi (Frankenstein) no forjara un ser horroroso, sino geométrico, no como si hubiera tenido un accidente”, comentó Hill.

Tamara Deverell, ganadora de la estatuilla Diseño de Producción, agradeció la confianza y talento de Del Toro:

“Guillermo es también un artista y cada día nos invitó a construir imágenes como pinturas. No puedo resumir su estilo en uno solo, sino en alguien que abraza todos los géneros y maneras de hacer cine”.